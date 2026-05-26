入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮

天文台今日（26日）发出今年首个酷热天气警告，预料一连四日市区最高气温直逼33度。炎炎夏日，以往不少港人都爱躲进商场「过冷河」，但今时今日的冷气是否已经不似预期？近日有女网民在社交平台发文，大控诉现时香港各大商场、港铁甚至巴士的冷气弱得可怜，更直指商场沦为「巨型焗炉」，她更坦言想「send 100封投诉信」去各大商场，引发大批网民热议共鸣。

入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心↓↓↓↓

该名女网民在社交平台发帖，开首即直言热得想发送一百封投诉信给各大公共交通机构及商场，她忆述往日光景与现时的强烈对比，崩溃表示：「以前入到商场、MTR系：哗，爽呀好凉！宜家系：有冇冷气㗎，仲热过条街！」

她狠批现时人多挤迫但冷气毫不给力，大家热到大汗叠细汗，那股混合汗水的「噏臭味真系一言难尽」，更直斥环境如同巨型焗炉。

越想越气的她甚至亲自用AI草拟了一份投诉信范本供全港网民使用，信中强烈讉责机构将室内变成焗炉「导致到访者汗流浃背」，更抛出卫生考量，指高温密闭空间极易滋生细菌，严重威胁公共卫生，要求管理层立刻将空调调至合理温度。有网民对此极度赞同，甚至在留言区附上搞笑相片以表达强烈同意。

网民纷曝光「重灾区」商场、公共交通工具

帖文引发热烈回响，大批网民纷纷指出各区的「重灾区」，有网民指，日前去西九龙一个大型商场食饭，结果「热到唔想行」；青衣区一个商场更被指是无冷气的「表表者」，夏天长期毫无冷气感觉，网民致电客服反映却获回复「佢哋有开，开25度」。

有网民则指，沙田区的地标商场以前逛街根本毋须自备风扇仔，如今却热得夸张；另外元朗及荃湾的大型商场同样被网民炮轰犹如焗炉，一入去行一阵已经出汗；甚至形容旺角某旗舰商场「家阵灯光又暗冷气又唔够，重要有阵噏味」。

除了商场，有网民又大呻屯马线月台热过街外，东铁线全车爆满却完全感受不到冷气，有网民表示，晚间的观塘线，人多挤迫时「又焗又臭，想呕」，西铁线的网民则形容「焗到癫，风都无滴」。有网民则表示在香港国际机场，热到要在周围摆放座地风扇吹风。

对于商场及交通工具的冷气缩水原因，不少网民认为是企业为节省成本，以及迎合环保政策所致，令室内温度硬性规定在25度以上。不过，在一片热议声之中，亦有商场脱颖而出成为「清泉」，有网民公开点名激赞尖沙咀的The ONE，直言「经过The ONE，系门口都feel到劲冻劲正，即刻入去帮衬」，更形容是有良心的商场。

有网民更将商场冷气问题与消费意欲挂勾，直言「而家冇人行街唔系冇原因，喺屋企开冷气食雪糕饮汽水先够爽」。

来源：Threads＠_suki.n

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