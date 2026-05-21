北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮

本港连场暴雨，天文台昨晚（20日）和今日（21日）凌晨先后发出黄色和红色暴雨警告信号，也发出新界北部水浸特别报告，及局部地区大雨提示，指新界北区有大暴雨。

一名居粉岭村屋的寿星仔在大暴雨下历险，指艰难回到「村口谂住稳阵啦」，点知行到中段原来水浸，「浸到上心口𠮶只」，于是的起心肝带队——一路游过50米返屋企。详情见下图及下文：

北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村屋外「浸到上心口𠮶只」 寿星仔的起心肝带队：一路游过50米返屋企逐张睇↓↓↓↓

楼主：生日最后节目毕生难忘

楼主今天（21日）凌晨1时41分黄雨警告生效期间，在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「这个生日的最后的节目真的是毕生难忘」。

楼主接著讲述暴雨中的奇遇——「是咁的，食完饭返屋企，冇揸车坐火车，去到火车站就倾盆大雨，平时就坐小巴，觉得唔对路跟住坐巴士。点知返到（粉岭）坪𪨶浸会园，低洼地带两架私家车一架小巴死火，被水浸咗，劳烦消防叔叔拖走佢哋，咁就搞咗我35分钟喇」。

楼主：去到村口谂住稳阵

楼主说到戏肉，「咁去到村口谂住稳阵啦，当时系好大雨呀，点Ｘ知行到中段原来入面水浸，浸到上心口𠮶只，唯有等啦，计埋我3个男人跟住仲有一个大姑娘，仲有好多架车喺度排紧队，我哋等雨停等极都等唔到」。

楼主：起心肝我做带队 一路游过50米

楼主于是自爆「我的起心肝我做带队，一路游过50米度啦，咁就返到屋企喇。大姑娘就冇跟我哋行，佢自己坐车返返去第二度，咁大个仔第一次有生活嘅经历！」。

回应的网民也替楼主抹一把汗，有人留言指无揸车lucky（幸运）🙏🏻」。

暴雨警告时序：

天文台是于昨晚9时，发出黄色暴雨警告信号，到今日凌晨2时40分发出发出红色暴雨警告信号，清晨5时15分改回黄雨警告，到早上9时30分取消黄雨警告。

•天文台在今日上午9时30分取消黄色暴雨警告信号。

•天文台今日清晨5时15分改发黄色暴雨警告信号。

•天文台在今日凌晨4时20分更新新界北部水浸特别报告，指新界北部，尤其是上水、打鼓岭、沙头角一带，正受大雨影响。

•天文台在今日凌晨2时40分发出红色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过50毫米的大雨，且雨势可能持续。

•天文台昨晚10时54分更新新界北部水浸特别报告，指新界北部，尤其是八乡及锦田、上水、打鼓岭、沙头角一带，正受大雨影响。在过去2小时，该区录得超过90毫米雨量。

•天文台昨晚10时20分更新局部地区大雨提示，指新界北区有大暴雨，有可能出现严重水浸。市民请高度戒备，采取适当的预防措施，以减少大雨和水浸带来的风险。上述区域的每小时雨量预料或已超过100毫米。

•天文台昨晚9时55分更新新界北部水浸特别报告，指新界北部，尤其是八乡及锦田、上水、打鼓岭一带，正受大雨影响。在过去2小时，该区录得超过90毫米雨量。

•天文台昨晚9时45分发出新界北部水浸特别报告，指新界北部，尤其是打鼓岭一带，正受大雨影响。在过去1小时，该区录得超过70毫米雨量。

•天文台于晚上9时05分发出局部地区大雨提示，指新界北区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

•天文台在晚上9时正发出黄色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。

•天文台昨晚8时半过后发出特别天气提示，表示未来两、三小时，香港广泛地区可能受大雨影响，提醒市民提高警觉。

资料来源：joechu60＠Threads

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