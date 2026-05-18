一家大细搭的士食惊风散 疑遇恰埋眼高龄司机 网民喊惊传授保命绝招｜Juicy叮

有一家大细搭的士时遇上怀疑驾驶期间恰埋眼的高龄司机，在车上饱吃一顿惊风散。网民喊惊之余，还热心传授各种保命绝招。详情见下图及下文：

一家大细搭的士食惊风散 疑遇恰埋眼高龄司机 网民喊惊传授保命绝招逐张睇↓↓↓↓

楼主：我成家人条命喺佢手上

楼主昨天（17日）在社交平台Threads以「的士司机」为题上载短片发帖，留言指「你哋估吓佢系瞓著咗，定系只眼细🤥，其实好希望要管制的士司机年龄，虽然年纪咁大都要养家好惨，但系我成家人条命喺佢手上仲惨仲惊」。

楼主在回应栏补充，司机「仲要揸车Chok下Chok下💀」。短片中，从倒后镜见到，司机疑似在驾驶期间闭上眼睛。

网民搞笑：呢啲叫瞇埋眼都识揸

针对高龄司机的驾驶安全问题，有网民就政策献计，建议「超过75岁要再考虑一次路试，超过85岁要每两年考一次」。另有网民搞笑地指司机是在「间歇性闭目养神」、「全靠感觉去揸车，神级司机先做到」、「呢啲叫瞇埋眼都识揸」。不过，还是有人替司机讲好话，指「佢有眨眼」。

有人则认真分析，指出因为司机「舂紧眼瞓」，手眼脚无法完全协调，才会导致行车时「Chok下Chok下」、「通常就系呢啲司机瞌眼瞓，身体有个反应叫『入睡抽动』。 只脚不受控一用力就踏实油门，𠮶1-2秒，就发生意外」。

网民似乎认出涉事司机

有留言的网民似乎认出涉事司机，指「呢个阿伯好似之前揸红Van（小巴）」、「我都好似系坐过佢车，同你有一样嘅疑问！」、「头先我喺旺角怀疑见到佢，我都觉得佢舂紧眼瞓，开得好慢，去到灯位转灯又唔行，我过咗佢之后去到下一个灯位等灯，几惊佢撞埋嚟」。

网民分享保命绝招

不少网民也遇上同类惊的司机恰眼瞓险经历，并分享各种保命绝招：

•我试过扮丧咳，之后佢被我吓醒咗😅。

•我都遇过😭踢咗佢两次张櫈佢醒咗一醒。

•我试过，老公见到佢瞓著，即刻叫醒佢😵‍💫😵‍💫😵‍💫。

•凌晨5点几去机场......都试过！跟住不停讲嘢，令到佢唔好瞓！

•我都遇过的士阿叔舂眼瞓，架车S字型咁行。要不停大声同佢讲嘢。事后激发咗我学车嘅决心，准备随时抢呔自己揸🤪。

•我有一两次夜晚搭的士返屋企！见到个司机又喺度舂眼瞓！我制造啲声出嚟......同埋真系忍住问佢：师傅要唔要拍埋路边唞一阵？我唔介意你个表照跳😅因命仔紧要。

•我都试过一次，开车之后，佢都好似攰攰地，到等灯佢直头瞓著咗⋯⋯我叫醒佢同佢讲转咗灯啦！！！佢先醒，继续开车🚗⋯⋯我同我仔好惊佢再瞓……好彩路程短，真系好惊。

•我都试过搭过一架伯伯揸车的士司机，去到龙翔道瞓咗！我大声叫咗佢几次系咪瞓咗佢先识醒！（佢不继话唔系但见佢揸到架车又左又右，好彩当时唔多车，好肯定瞓咗）我之后𠮶10mins（分钟）路程唯有不断同佢倾偈等佢唔好瞓！吓死😰。

•早几年我坐的士，个老人家司机系到「舂下舂下」咁钓鱼，我惊到立即叫佢泊埋一边停车，佢唔肯，仲大大声答我：「我无瞓觉！我有老花（眼镜），望近嘢要低头，所以先中下中下！」😵😵😵佢讲完我仲惊🙈🙈🙈大佬我照俾钱，唔该你立刻停车！

•我试过喺Singapore（新加坡）坐凌晨机，半夜三更去机场返香港，𠮶的士司机都大年纪，见佢又系好似想瞌著，虽然半夜一条直路冇Traffic（车辆），但系都惊佢会撞上壆，见佢直线揸车会踩到隔离中线，跟住我就劲大声讲嘢，等佢醒返个人。尤其是半夜三更，𠮶啲年纪大又唔够瞓，唔够精神就唔好再揸的士，莫讲话日间，人命紧要。

•我之前试过仲恐怖，同老豆上咗架的士，由沙田去荃湾，开车唔够1分钟，见个老司机系咁（戚）又 （柠）个头，架车踏住两条行车线。我喺倒后镜望到佢，块面系不受控咁抽搐眨眼。我捉实老豆只手好惊，点知一出隧道，佢开始垂低头瞇眼！我即刻大声同老豆讲今日天气好好呀！司机即刻醒番抬高头，我就系咁讲嘢，直至落咗天桥过咗交通灯，即刻话要提早落车。

资料来源：__dannx__＠Threads

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