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夜归女中环惨上黑的 司机博大雾贱招连横㓥客 收$500离谱变$50 一来一回骗成千银｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:45 2026-05-16 HKT
发布时间：15:45 2026-05-16 HKT

一名夜归女子日前在中环截乘的士回家，却被怀疑被博大雾的司机使贱招连横骗财，一来一回共失财4位数字。详情见下图及下文：

夜归女中环惨上黑的 司机博大雾贱招连横㓥客 收$500离谱变$50 一来一回骗成千银逐张睇↓↓↓↓

楼主：明明俾咗$500司机

楼主前天（14日）在社交平台Threads发帖，留言指「想讲琴日喺中环上的士返屋企，我明明俾咗$500cash（现金）个司机，但佢冇开灯，然后递返$50俾我话我俾咗张$50佢」。

楼主续指「我当时冇为意，以为佢讲真，又payme（电子支付）咗佢。事后谂翻，佢𠮶时连咪表个数都可以呃我，$360话$390」。

楼主于是感慨「人生第一次俾的士司机呃钱🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️」。楼主并在回应栏盘点是次损失，称「真，佢赚咗成千蚊」，并作事后检讨，认为当时「应该叫佢开灯😭」。

网民：下次讲多句俾500蚊纸你

回应的网民都替楼主不值，有人直斥涉事的士为「黑的」，并提醒「小心，愈来愈多博大雾」。

还是有精明的网民教路预防，「下次叫佢印过张单，起码对埋数先落车，唔好蚀」、「下次俾500元𠮶阵讲多句俾500蚊纸你，少好多麻烦」。

网民自爆经历：3张$100变两张

有网民顺道自爆类似经历，指「我试过有个好老阿伯（的士司机），我坐咗$290，我俾$300唔使找，落完车响咹叫我，同我讲话我俾得$200，我话我一定系俾3张$100之后佢就扮惨，见佢70岁似上当自己唔好彩，而家谂返佢应该系惯犯」。

资料来源：minghuen_s＠Threads

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