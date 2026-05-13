极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮

有在港越南籍女生昨（12日）于网上发文大吐苦水，表示自己第一日到新公司做兼职，竟然遭遇令人难以置信的明目张胆歧视，她指，老板的言语歧视针对其越南人身份，她已向平等机会委员会作出投诉。

极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？↓↓↓↓

这位女网民在帖文中无奈表示：「今日第一日返part-time，咩人都未见过，无X端端就俾个老细改花名叫我phò，因为佢知道我系越南人。」

面对这个突如其来的标签，她坦言：「咁大个女第一次俾人咁直接歧视，真系好唔舒服同埋感觉被冒犯。」她更直言，千万不要借口说是语音输入写错，更直斥：「我冇谂过2026年仲有人会咁样讲笑。」

根据楼主随帖文上载的对话截图可见，在该工作群组中，疑似老板的对话框，直接向群组众人宣告并以「phò」这个字眼来称呼楼主，并要求两名员工「帮我照顾下佢」。

「phò」＝「妓女」或「娼妓」 与「Phở」(越南河粉)大不同

「phò」是什么意思？为何会令楼主感到受到严重侵犯？有心水清的网民及网上资料指出，这绝对不是我们平常吃的「越南河粉」（Phở，读音带向上升音），而是一个带有向下沉音重音符的越南语贬义词。在现代越南俚语中，「phò」意指「妓女」或「娼妓」，是一个极具侮辱性、用来羞辱女性的粗俗词汇。

有网民指出荒谬之处：「话佢歧视佢又真系改你名歧视，话佢认真佢又真系打得出越南文！」暗示老板特意打出带有重音符的字眼，显然不是单纯的无心之失，这番言论点醒了许多人，这已不单纯是职场上的「无礼貌」，而是涉及严重的职场性骚扰与种族歧视。

女事主：歧视就系歧视

事件曝光后，大批网民纷纷涌入留言区声讨该名老板，直斥其行为「零尊」（毫无尊重），有网民设身处地反问：「有啲人讲嘢真系唔带脑，试下三唔识七叫日本人系寿司或者叫黑人系炸鸡？」认为这种所谓的玩笑极度核突。有网民更慨叹这反映了部分人的劣根性，直指某些香港人讲说话的凉薄程度实在令人咋舌。

对于有网民试图打圆场，留言称「正面啲谂，佢唔系用ph'o' 已经好俾面」，楼主坚定地回应：「做人有时应该唔使咁正面...」她其后补充，如果对方只是叫她「阿边个边个」，她认为最多只是没礼貌而不算歧视，但这次的针对性称呼，毫无疑问「歧视就系歧视」。

「平机会咗了！」

面对这种肆无忌惮的职场欺凌，楼主选择绝不妥协。许多网民强烈建议她不要放过对方：「同你又唔熟，熟都系咁话，劲唔尊重，建议平机会咪放过佢！」而楼主亦展现出极高的行动力，表示在「收到讯息第一下，我已经直接退咗group」，并且「直接quit咗了」。

最令网民大快人心的是，楼主更在留言区宣布了反击进度：「平机会咗了！」意味著她已正式向平等机会委员会立案投诉。不少网民力撑她的决定，认为「平机会完就转工，慢慢等佢食下啲官司，佢有排烦」。

平机会：需审视事件涉及的具体事实和指称

平机会发言人回复《星岛头条》表示，基于保密和需要知情的原则，平机会不会评论是否收到某些查询/投诉或透露相关详情，至于个别情况是否构成种族骚扰或性骚扰需要审视事件涉及的具体事实和指称。

平机会提醒无论是雇主和雇员，在工作间均应以互相尊重的态度相处，并宜提高文化敏感度，以建立平等的工作间。如雇员感到受种族骚扰或性骚扰，亦可即时表明立场，让对方知道有关行为不受欢迎，必须停止。

来源：Threads

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