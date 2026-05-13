呃到「Luke Sir」头上！曾智华遇诈骗「教科书级反杀」惹热议 「这句话」诱骗徒自行报警 网民爆笑狂推｜Juicy叮

诈骗讯息无孔不入，手法不断翻新，资深传媒人「Luke Sir」曾智华近日亦遇骗，创意十足的他以一个「教科书级」的神回复，完美反杀骗徒，更企图诱使他自行报警，迅即引爆网上热话，获大量网民爆笑狂推。

呃到曾智华头上！教科书级反杀：「这句话」诱骗徒自行报警 网民笑疯狂推↓↓↓↓

Luke Sir本周一（11日）在其个人社交平台，上载了他当日收到的一个诈骗短讯，骗徒自称「林女士」声称是他的楼下邻居。

从截图可见，该讯息来自一个+852字头的香港电话号码，内容写道：「您好，我是楼下林女士，屋企天花漏水，物管叫我先于您联络协商，我已拍下漏水位置，请加我Whats 6XXX XXXX」。

这种「楼下邻居」的漏水诈骗手法，相信不少港人都收过。

面对这种常见的骗案，见惯风浪的 Luke Sir没有选择无视，反而以其一贯的风趣风格回应，非常有创意，他发帖写下回复：「林女士，我是你楼上曾先生，系我刻意漏水落你处㗎，有毒㗎，快啲报警啦！」这个「神回复」尽显其急才与幽默感，帖文一出，立即引来大量网民赞好及留言。

网民反应超热烈 变「骗案苦主」分享大会

Luke Sir的帖文仿佛打开了大家的「话匣子」，不少网民都表示收过一模一样的短讯，有网民笑言「呢个林女士住喺好多人楼下」、「林女士拥有很多物业」。

除了Luke Sir亲身示范的神级回复，不少网民亦发挥创意，教大家如何应对：「我住地下层！」、「我住天桥底，林女士住地府！」、「楼下系沙井，佢住沙井」，各种抵死回复令人忍俊不禁。

此外，不少网民都上载了自己收到的诈骗讯息截图，显示各类「变种」行骗手法，内容五花八门，除了最经典的「漏水」版本，还有「噪音滋扰」版，例如有「陈小姐」投诉「呢几晚你家好嘈，很影响休息」，更声称已经录音，要求加 WhatsApp 对质。

有趣的是，网民指出，这些短讯的用字经常露出马脚，例如使用「卫生间」、「物管」等非香港惯常用语，被醒目网民一眼识穿：「卫生间...已经自爆咗！」

长者易堕陷阱 网民忧心忡忡

留言区一片欢笑声中，有网民认真地带出了一个令人忧虑的社会问题：长者容易误信骗徒，有网民分享，其母亲收到讯息后信以为真，家人费尽唇舌解释才让她释疑，「部份老人家最惨系解释一大轮先信，都唔明街外人一个短讯信到十足，家人讲十句都未信一句。」

此话一出，引起大量共鸣，有网民建议，最好的方法是「顺手帮佢删埋个讯息，可以的话，连个电话号码都封锁埋」，以绝后患。

同时，大量骗案短讯的出现，也让部分网民质疑电话卡实名制的成效，对骗徒为何仍能轻易取得大量电话号码犯案感到不解，并呼吁警方加强执法。

警方吁提防「漏水情缘」来袭：勿轻信初相识陌生人

警方反诈骗协调中心去年（2025年）4月已就同类骗案发出警告，指出这其实是新型的「漏水情缘」诈骗。

警方表示，骗徒通过手机短讯或WhatsApp联络，声称从物业管理处获得了联络资料，以住所漏水、噪音问题为由试图联系。一旦开始对话，取得信任后，骗徒就会编造各种借口（如面对经济困难或紧急情况），诱导受害人转帐、汇款或提供银行帐户资料。

警方呼吁如收到类似讯息，应直接联络物业管理处以核实对方身分和确认物业问题真伪。不要轻易透露个人资料，保持理性，切勿轻易相信初相识的陌生人。如有怀疑，应致电「防骗易热线 18222」查询。

来源：Luke Sir曾智华＠facebook

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