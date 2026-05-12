首派「前坟场」公屋嫌猪头骨 街坊揭隐藏保命优点：出事就知系神盘｜Juicy叮

轮候公屋能成功「上楼」本应是值得高兴的事，不过有网民在社交平台分享自己「首派」获配「前坟场」地段的公屋，崩溃呻是「猪头骨」，瞬间引爆热议，有街坊力数优点指楼主「唔识货」。

首派「前坟场」公屋嫌猪头骨 街坊揭隐藏保命优点：出事就知系神盘↓↓↓↓

有网民在「香港公营房屋讨论区(FB版)」分享公屋首派结果，楼主上载房屋委员会的「配房通知信」，在经典的啡色公文信封上，透过透明窗口可以清晰看到，楼主获派的单位是位于观塘区的「顺利邨利恒楼」。

首派观塘顺利邨 地段前身为坟场

根据资料，顺利邨于1978年至1980年间落成，前身为「七号坟场」，历史悠久。

楼主对于首派结果只抛下「首派猪头骨」五个字，虽然单位确实的层数及大小等资料被遮去，但「顺利邨」及「猪头骨」等字眼已迅即成为网民热议焦点。

网民反应两极 有人撑楼主拒要等二派

有网民为楼主抱不平，认为顺利邨楼龄偏旧，而且地理位置亦是问题，有网民指出：「交通唔方便」，表示该处出入要驳车。有网民提醒楼主：「唔要啦！你仲有两派，祝你好运！」，支持楼主放弃今次机会，等待更好的选择。

不过，大部分网民认则为楼主不识货，有网民直言「有得俾你你都偷笑喇」，不少熟悉该区或现时居民街坊涌入留言，力数该邨的优点。

街坊力数隐藏优点反击

有网民称赞顺利邨「交通及设施齐全」，指出邨内有图书馆、邮局、街市、体育馆等公共设施，连锁餐厅如麦当劳、大家乐、谭仔三哥米线应有尽有，生活机能极佳，配套设施相当完善。

有街坊网民特别提到安全问题：「顺利邨近联合（医院），你出事就即刻有人救」「出事就知好」，另一位街坊亦补充：「隔离系消防局，局内驻救护车㖭」，认为邻近纪律部队及医院，令人安心，一位由细住到大的居民更表示：「顺利邨真系唔觉得有咩唔好。」

事实上，资料显示顺利邨更是少数设有普通科门诊诊所的公共屋邨之一。

对于楼主视顺利邨为「猪头骨」的嫌弃态度，不少网民感到不以为然，有网民讽刺地问：「边度先至唔系猪头骨呀！？礼宾府呀！？」有网民将公屋与居住环境更差的㓥房比较：「派到楼都话猪头骨，咁住㓥房𠮶啲叫咩？」、「有旧都住咗先啦，都好过㓥房」。有网民认为楼主过于挑剔，感叹「而家d人，严三严四，旧又话旧，新又派唔到」。

来源：香港公营房屋讨论区(FB版) ＠facebook