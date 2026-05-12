港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮

有没有觉得家庭用品中，厕纸总是消耗得特别快？近日社交平台Threads上一篇关于「磅厕纸」的帖文，引起了网民的热烈讨论，意外揭开普罗市民买厕纸的三大误区，令一众网民惊觉自己原来一直「买错晒」。

屋企厕纸点解用得咁快？港妈化身「厕纸达人」出动电子磅逐卷秤 揭买厕纸三大误区↓↓↓↓

有港妈近日在社交平台发文，大叹日常家务的辛酸：「有冇人好似我咁，系负责买屋企嘅厕纸同清洁用品，我发觉有啲牌子用得好快，成日又要再买多两条。」

为了解开厕纸极速消耗的迷思，楼主决定寻根究底，直言：「等我拎个磅去磅吓，唔怪得某品牌金装用得咁快，我就嚟可以做厕纸达人，买过好多牌子」。

电子磅上场 逐卷磅厕纸

为了眼见为实，楼主随帖文一口气上载了五张相片，生动地记录了这次「厕纸大比拼」的实况。从这五张相片中可以仔细看到，楼主准备了一个小巧精致的家用电子磅，然后将家中不同品牌、尚未拆除独立胶套包装的卷装厕纸，逐一平放在电子磅的秤盘上量度真实重量。

相片清楚显示了每卷厕纸在磅上的特写，电子屏幕上呈现出截然不同的克数数值，有的数值较细明显较轻，有的则数值较大、份量十足。楼主透过这五张磅重对比图，以最直接的视觉方式向网民展示了各款厕纸在实质重量上的显著差异，其认真量度作记录的举动实在令人会心微笑。

有网民带秤去超市量度整条厕纸

此「磅厕纸」帖文引发热烈回响，大批同样要负责买日用品的网民留言，有网民发挥科学探究精神，建议楼主：「除咗个胶套同入面个纸筒会唔会再准d」，甚至有人提议试下扣埋个筒来计算净重。

不过楼主就十分务实地回应：「拆咗中间个心咁梗系最好啦，但系我考虑到开咗5卷厕纸我一时之间用唔晒，就放弃呢个念头啦」，并补充原意只是想记录一下，让自己日后买厕纸时有个概念。

有一位网民更分享自己每次都会带秤去超市量度整条厕纸的夸张经历，因为「屋企人多，每日用两卷，买亲都十条八条，所以要计一计数」。

帖文掀激烈「品牌大战」 各大品牌各有拥趸

讨论区内亦掀起了一场激烈的「品牌大战」，各大连锁超市自家品牌及知名大厂纷纷被点名，有网民大吐苦水，指某知名品牌的金装系列真的消耗极快：「两日用1.5卷 ！我以为系我屋企问题」，楼主随即感同身受地回复：「U are not alone」。

另外有网民提到另一款主打纸巾极度柔韧的人气品牌，消耗速度甚至超越金装，楼主笑言该品牌的厕纸十分舒服，自己主要用来「抹鼻」。

同时，有不少网民大力推荐一款名称带有古典诗意的大热品牌，大赞其份量十足兼极度耐用，有网民更形容如果平时用五格，用这款只需三格就足够。当有人质疑该品牌名称充满内地色彩时，楼主亦相当熟悉行情地解释，该品牌与另一知名内地品牌其实是竞争对手关系。

破解买厕纸三大盲点：直径／层数／卷数

这场「厕纸研讨会」不仅引起广大共鸣，更在留言区意外揭开了普罗大众买厕纸的三大盲点。

很多网民表示，平时买厕纸，习惯看哪一卷的直径比较阔便觉得抵买，有网民就认为根本不需要磅，单看直径便一清二楚。

不过，楼主随即踢爆这完全是超市的掩眼法，指出去买的时候一条条看直径并不实际，而且「有啲厕纸佢系包得松啲，你觉得个直径系阔啲，但系返到嚟磅其实佢系轻啲」。

有网民更直指市面部分立体4D厕纸「松泡泡」，「入面卷得超松，包含超多空气，所以好快用完一卷」。有精明网民则教路，买厕纸的时候要靠「揿」，「揿得入咪松，揿唔郁咪紧」，换言之，按下去如果按得入就是松，按不动就是紧，单靠肉眼随时中伏。

四层厕纸比三层耐用啲？

另一个令一众网民震惊的盲点，就是普遍对厕纸层数的迷思，有网民指出，大众普遍以为越厚（如三层甚至四层厕纸）便越耐用，但其实使用习惯才是致命伤。

该网民坦言以前两层都耐用，但现在觉得三层比四层耐用，因为「人嘅习惯系用开几多格就用返差唔多格数，所以四层好快用完」。

楼主对此深表赞同，道出用家的挣扎：「有时四层比三层纸巾用得快，但又soft d，用得开心啲，所以真系睇大家的习惯，最紧要系要用时佢系到。」

12卷装厕纸抵过10卷装？

至于最后一个盲点，就是包装卷数的陷阱，有网民表示，超市经常有买十卷送两卷的十二卷装特价优惠，很多人以为执到宝，但原来重量随时大缩水。

有网民分享亲身实测经历，表示以前买十卷装每卷重约二百克左右，之后买了送两卷的十二卷装，没有写明重量之下再去磅一下，发现每卷只剩一百六十五克左右，直呼「即系揾笨」，另一位网民更因此道出未经证实的断言：「12卷一定轻过10卷」，提醒其他网民原来数量看似多了，但若每卷变轻变细，除开分分钟没有真正著数。

官方厕纸品牌小编惊喜留言：都会咁磅做比较

帖文最令人惊喜的是，楼主的专业精神竟然成功吸引了某官方厕纸品牌的小编现身留言，大赞楼主专业，更指平时小编都会这样磅来做比较。

买厕纸看似是一件微不足道的家务，但其实是一门深奥的学问，亦是每位家庭主妇及主夫的必修科，正如楼主总结时所言：「所以买厕纸其实都系一个唔容易嘅选择，你又要计每卷几钱，有阵时有嘢送又抵d。」

来源：pupuathome＠Threads

延伸阅读：

消委会厕纸推介｜25款厕纸8款最高分耐用 去大便用最这款「最耐爆」 推介759阿信屋/维达 4款不够柔软易致敏

消委会厕纸推介｜25款品牌评测 维达Vinda及洁柔C&S得分高 一款平价纸巾胜过Tempo？

澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？

消委会湿厕纸测试｜22款可冲式湿厕纸卫生、质量比拼(维达/VIRJOY/Tempo上榜) 1内地品牌未能冲散

20岁女用错1款厕纸患子宫颈癌！4类日用品同样可致癌不育