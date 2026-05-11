港铁短裙大妈门边搲脚 离奇跌出纸巾状脚皮 网民呕心拆解怪事成因｜Juicy叮

港铁车厢出现「西门吹雪」奇景，一名大妈在门边除鞋搲脚，却离奇搲出白色的纸巾状脚皮。网民对这不文明行为虽然感到呕心非常，但也合力拆解怪事成因。详情见下图及下文：

港铁短裙大妈门边搲脚 离奇跌出纸巾状脚皮 网民呕心拆解怪事成因逐张睇↓↓↓↓

楼主：留下一堆不知名脚皮

楼主前天（9日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「地铁上面搲脚留下一堆不知名脚皮❓核突报警‼️‼️‼️‼️」。

相片内容相当丰富，当中的短裙大妈右手拿著杯装饮品，左手谨慎地拿著似乎是刚刚脱出来的左鞋，左赤脚踏在右脚鞋面以免掂地，地上则满是白色碎片；另一张相片是人去留空后的一地垃圾。

网民：恶心到爆

如此核突场面，引发网民潮水般的谴责和讨论。有人直斥「恶心到爆」；有人则无奈地指「咩人都有🤷🏽‍♂️」、「怪人越来越多了」。

但也有网民尝试揣测这些「脚皮」的来源。有人笑指「可能佢敷咗脚膜咁啱敷到呢日开始甩皮」，甚至认为收集起来「可以整做芝士奶盖，有脚味😋😋」或「可以冲茶饮，药到病除」。

网民：系咪纸巾嚟？

不少网民认出相中的白色碎片可能是纸巾——「纸巾碎」、「纸巾嚟嘅…」、「系咪厕纸碎？」、「系咪纸巾嚟㗎…」、「似纸巾碎多啲㖞⋯」、「放大幅图睇就好明显唔系脚皮啦，碎纸巾黎㖞， 唔好老屈」。

楼主：边搲只脚边跌落嚟

但楼主接连回应，表示「边搲只脚边跌落嚟」、「有机，但系喺只脚跌落嚟」、「可能系，但系喺脚跌落嚟😞」、「但系喺只脚跌落嚟，点都好核突😭」。

网民料鞋湿垫咗纸巾

有人提出另一种可能更贴近事实真相的可能性：「对臭鞋湿，垫咗纸巾，伸臭脚出嚟就跌晒出嚟🤮🤮🤮」、「啲人对脚湿咗会垫张纸巾落，拖鞋等佢干」、「摄咗纸巾定鞋内笼烂咗？」。

有网民反建议「即时同佢讲吖嘛」，但楼主指「转头睇到之后佢下一个站就落咗车，想讲都讲唔到😢」。

相关阅读：

孖辫妇港铁车厢坐地闻BB脚 左索右索大声讲感受 乘客一反应成焦点

港铁车厢变啪啪声修甲店 又锉又剪 马尾女落车前遭乘客围斥 「神迹」反应吓窒网民

港铁怪客出没 巨型「千年灵芝」随地摆 网民好奇：依棵嘢使唔使过千？