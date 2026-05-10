六合彩号码隔代遗传？ 港男呕血：上期买今期中5个字 网民自爆更邪门结果｜Juicy叮

第四代六合彩搅珠机已于本月2日六合彩50周年2.28亿金多宝（26/046ANN）搅珠后退役，由本月5日第26/047期六合彩起，全新的第五代搅珠机接力登场，继续为港人搅出横财梦。

新一代搅珠机搅出的中奖号码，在一名市民身上，似乎出现两代搅珠机之间的隔代遗传情况。有港男呕血地表示，「上期买今期中5个字」。看著这种奖金似有还无的中空宝经历，有网民自爆更邪门的落注结果。详情见下图及下文：

六合彩号码隔代遗传？ 港男呕血：上期买今期中5个字 网民自爆更邪门结果逐张睇↓↓↓↓

楼主：有冇咁X邪呀？

楼主日前（7日）在社交平台facebook群组「六合彩关注群组」上载相片发帖，留言指「有冇咁X邪呀？上期买今期中5个字，呕血」。

楼主所指的「上期」，是第四代搅珠机仍然服役的六合彩50周年2.28亿金多宝（26/046ANN期）这期，搅出2、3、8、28、30、48，特别号码：9，头奖4注中，每注派逾5575万元。

楼主所指「今期中」的「今期」，是指第五代搅珠机登场的26/047期六合彩。这期由新搅珠机搅出的号码分别为2、7、8、10、18、47，特别号码：4。这期头奖无人中，二奖4注中，三奖134.5注中，每注派25810元。

阴差阳错地相差一期

细看楼主上载的相片，发现在2.28亿金多宝（26/046ANN），花280元买了一注8个字的复式，8个自选号码分别为2、5、7、8、10、11、18、31。

数字熟口熟面，原来了中了26/047期的2、7、8、10、18，共5个字。中5个字原本得三奖，但却是阴差阳错地相差了一期，结果中了个空宝。

网民：何必睇返转头

面对这个罕见的六合彩隔代遗传情况，网民唯有以「下次努力」、「下期继续买 」、「继续努力」来安慰，楼主也以「大家咁话💪」作回应。

另有网民认命地表示「要信命水，整定冇计，加油」，并感叹「何必睇返转头」。

网民自爆更邪门的落注结果

还是有人提醒「你要期期买呢注号码，大家继续加油💪🏻💪🏻」，另有人透露「我同一组连买两期，多宝一期中两个半，今期中三个半」。

还有网民自爆更邪门的落注结果，指「我之前都试过，本身期期都有买，有期冇买就中二奖」。

资料来源：Andy Chan＠facebook六合彩关注群组

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