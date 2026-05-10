母亲节｜温暖牌饭盒惊喜见鲍鱼自由 打工仔齐晒高级爱心餐盒 网民：阿妈爱你｜Juicy叮

有打工仔在母亲节前大晒温暖牌饭盒，甫一开盖即惊喜见到鲍鱼自由，6只鲍鱼美点排在盒内。网上的其他打工仔也和应，齐大晒高级菜式爱心餐盒。网民则趁母亲节高喊：「阿妈爱你」。详情见下图及下文：

母亲节｜温暖牌饭盒惊喜见鲍鱼自由 打工仔齐晒高级爱心餐盒 网民：阿妈爱你逐张睇↓↓↓↓

楼主：老母个饭盒又再进化

楼主日前（7日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「老母个饭盒又再进化，一打开盖，吓亲，有啲惊同事以为我屋企好有钱」。

网民回应时指出「鲍鱼已经平过以前好多」，不过「最重要的是母亲的爱」、「阿妈爱你😍」、「有妈的孩子像个宝」、「妈妈好锡你」、「妈妈很爱你呀」，并把饭盒封为「鲍鱼自由饭盒」。

网民：个饭值钱系因为阿妈煮

有人留言指这顿午餐富丰「🥣真幸福👍🏻」、「妈咪饭盒特别好味😋」、「个饭值钱系因为阿妈煮」、「返工有屋企人准备爱心饭盒，呢样先系富有❤️」、「唔系指饱鱼高价值，而系有家人煮饭俾妳带，呢份情先感激，幸福」。

楼主在回应「古有鱼翅捞饭，而家有鲍鱼捞饭」时表示，「当年我都系听人讲啲有钱佬会食鲍鱼公仔面，估唔到今日我都可以去到呢个高度」。

网民：妈咪整花胶鲍鱼花菇畀我带饭

有类似经验的网民也自爆幸福美事：

「以前姨姨我啱啱出嚟做嘢仲系小薯𠮶阵，妈咪𠮶期系好鬼钟意整啲花胶鲍鱼花菇畀我带饭，通常佢一整就整一大煲，成家人一餐都唔会食得晒，但绝对唔系贵嘢嚟。𠮶阵有个高级同事望住我个饭讲咗句：哗，你个饭盒好富贵，好幸福啊！当时仲系小薯嘅我唔知佢真心定串我，我面都红晒唔知讲乜好……之后我就冇再带过啲咁富贵嘅饭返工啦」。

楼主回应时称「我同事望到微笑住覆咗句：「幸福」（可能因为佢自己都系妈妈）讲真少少骄傲，母亲节会请老母餐劲」。

网民：我妈煮花胶要我带返公司食

另有网民自爆：

•试过带饭返学食有海参😂；

•我阿妈带罐头鲍鱼俾我做餸，被同事见到都会话有钱；

•啲阿妈真系好钟意煮鲍鱼，我妈妈煮俾我返公司食的🙂‍↔️；

•上星期学校有个学生一打开个饭盒有大鲍鱼，𠮶阵我都系第一时间谂佢好屋企好有钱；

•有次屋企饭局后仲有好多龙虾海参等。我哥带饭，第二日打开饭盒又龙虾又海参…吓亲同事🤣；

•我妈有时都会煮花胶要我带返公司食，话唔好俾人睇死，但依家公司得我留喺office（办公室）食😂😂😂；

•话说屋企人当地返工喺渔市场对面，啱啱死咗嘅海鲜系交唔到货俾食肆所以成日有苏眉鱼、龙虾。所以当年我每日同事好钟意睇我盲盒，会系炆斑尾定芝士焗龙虾。

资料来源：positivemon＠Threads

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