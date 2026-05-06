全新六合彩搅珠机登场！「财光马蹄铁」造型告别经典圆环 高手解构看不到的特色：1神秘功能绝不会用｜Juicy叮

六合彩全新第五代搅珠机昨晚（5月5日）隆重登场，在第26/047期六合彩，接力执行这个关乎全港市民横财梦的「神圣任务」，新机的处女秀，在各大社交平台掀起网民热烈讨论，有高手网民更详细拆解新机的各大特色及神秘功能。

全新六合彩搅珠机登场！「财光马蹄铁」取代经典圆环 高手解构看不到的特色：1神秘功能绝不会用↓↓↓↓

第五代搅珠机与第四代在基本结构上一脉相承，同样拥有透明的球形搅珠鼓和中央的出珠设计，不过，细节上的变化却引起了网民的激烈讨论。

网民：马蹄铁外形象征财富 释出发财光

整体轮廓方面，新款第五代搅珠机整体感觉更扁平、线条更现代，旧款第四代则较为圆润饱满。在外围光环两者分别最大，新款是分离式的马蹄铁形发光光环，旧款则是一个完整的圆形光环，并未有亮光。新款机的两侧号码栏，明显缩短，设计更为紧凑，旧款则有较长号码栏，接近搅珠鼓底部。

新机马蹄铁外形告别经典环设计，有网民指出，马蹄铁被视为欧洲传统的幸运符，象征财富与平安，马蹄铁亦是香港赛马会的标志。

除造型，新机加入更多LED灯光元素，其灯光效果迅即成为网民们的焦点，有网民形容新机「识发光」为「财光」，不过有网民则幽默地笑指新机有「光污染」。

搅珠过程如拔《星战》激光剑

从昨晚（5月5日）搅珠过程可见，第五代搅珠机的运作流程与第四代大同小异，分别为：

开始搅动：搅珠鼓底部的转盘开始高速旋转，带动49个号码球在鼓内翻滚及碰撞。有网民观看后认为：「d波望落去唔系跳得好高，只系底盘旋转令波左右跳动」，不过有网民则认为号码球的翻滚跳动与旧款差不多，「都系弹起乱fing」。 中央光柱升起捕捉号码：当搅动到一定时间，位于搅珠鼓正中央的透明「升降棒」会从底部垂直向上升起，捕捉的号码球升起时，伴有亮丽灯光效果，有网民形容如同《星球大战》中拔出激光剑的模样。 送出号码：升降棒继续上升，将号码球推至顶部的出口，号码球随即沿著轨道滚落到两旁的号码架上，首6个「搅出号码」会跌至左方轨道，最后1个「特别号码」会跌至右方轨道。 重复过程：升降棒下降，转盘继续搅动，然后重复以上步骤，直到搅出所有中奖号码为止。

回顾四代六合彩搅珠机演变↓↓↓↓

网民反应两极：新不如旧？外形被指「分别不大」

网民对新款机的反应两极，不少满心期待的网民在看完直播后，纷纷表示新机与服务了16年的第四代搅珠机外观「完全觉得没分别」，有网民坦言「失望」。

另有网民抵死形容，第五代搅珠机根本就是「揿扁咗出珠排嘅4代机」，各种搞笑留言亦层出不穷，有网民笑言最大的改变其实是「主持个发型由4变5呀」；有网民则将发光的机身比喻为「帮生可乐卖紧广告」。

不过，部分网民则认为第五代搅珠机的操作确实带来了新体验，从外形上看，两代搅珠机同样采用透明球体设计，以及「置中升降棒推波同埋旋转底盘搅珠」的经典模式。

有网民大赞第五代明显更具现代感，旧款机身外围是一个完整的圆环，而新款则将光环一分为二，呈马蹄铁形状，灯光效果比以往更为明亮。

「看不到」的特色！高手网民：真正升级全在细节中

讨论中亦不乏高手在民间的深度解构，有专业网民在观看直播后，便立即对新机进行了「神级解构」，提供了堪称专家级的深度分析。

他指出，这部新机其实与旧款同属美国Smartplay公司的Halogen型号系列，所谓的「第五代」，更准确地说，只是一次「Facelift」，也就是像汽车改款一样，在原有基础上进行的「小改款设计」，难怪外观变化不大。

不过，该网民指出，真正的升级全在细节之中，新机最大的改变是动力系统，由上一代「电+风压」驱动，改为「全电压 (Full Electric)」版本。

新机搅珠：更静、更快

这位高手解释，这代表机器不再需要气泵辅助，因此运作时比以往「宁静好多」，没有了嘈杂的气流声；同时，中央负责抽出号码球的升降柱，运作速度也「比以前快咗好多」。

此外，该高手又指，新机亦引入了「RFID (Radio-Frequency Identification)」，即「无线射频识别」技术。简单来说，就像为每个号码球植入了晶片，让搅珠机能够透过感应，准确识别每个号码球的身份，科技感十足。

神秘功能「一定唔会用到」

最令人意想不到的，是新机暗藏一个「神秘功能」，高手指出，新机两边的出口栏底部设有隔闸，这其实是为了配合「Re-Entry」规格而设。

「Re-Entry」的意思是「重新进入」，这套机关可以在需要「重新搅珠」时，透过「Engage」（启动）闸门，将已搅出的号码球直接推回机体内再次搅动。不过，正如这位高手所言，根据香港六合彩的规则，这个功能「就一定唔会用到㗎啦」。

马会：第五代搅珠机继续恪守严格监管规定

虽然以上来自民间高手的分析极具深度，俨如专家级数的拆解，但必需强调，这终究是网络上的观察及意见，并非由香港赛马会发放的官方资料，其准确性仍有待证实。对于这部第五代搅珠机，马会至今未有公开更多详细资料，但就市民最关心的公平性问题则大派「定心丸」，表示第五代搅珠机将继续恪守严格监管规定，根据严谨机制确保搅珠的过程公平、公正及公开。

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图片来源：香港赛马会、TVB