葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮

带住小朋友搭扶手电梯，家长要打醒十二分精神！有网民在葵芳一个商场目睹一幕恐怖意外，一名3岁男童搭扶手电梯时不小心跌倒，裤管被卷入电梯罅隙，怀疑阴囊亦因此被扯入，该网民指，现场看到该小童下体「块皮夹烂咗」，「目测开放性伤口，见到粒蛋」。

警方发言人回复《星岛头条》查询表示，5月3日下午5时17分接获葵芳广场保安报警，指一名3岁持双程证男童，在其婆婆陪同下搭乘商场扶手电梯，就到达时不慎向前倾倒，裤被夹于扶手电梯梳齿板之间，下体受伤流血，被送往玛嘉烈医院治理，事件列「有人意外受伤」处理。

葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤↓↓↓↓

目击网民在社交平台Threads发帖描述事件，并随帖文附有现场相片，楼主表示，事发于刚过去的星期日（5月3日），他当时正在葵芳广场一间超级市场内，突然「听到个小朋友尖叫」。

原来一名3岁男童和家人搭扶手电梯时不小心跌倒，裤管卡在扶手电梯出口，继而发生恐怖意外，「条裤扯咗小朋友个阴囊落电梯位」。

「我系大人见到都觉得好痛好痛」

楼主忆述当时情况极为骇人：「目测开放性伤口，见到粒蛋，块皮夹烂咗，成个大髀都系血。」男童当场「喊到癫咗」，男童所受的痛楚连楼主都表示：「我系大人见到都觉得好痛好痛。」

楼主表示，现场途人马上报警，幸好救护车很快到场，楼主事后犹有余悸，指自己落楼下等救护车，同救护员描述伤势时，都「唔觉意掩住咗条裤」。

楼主上载的相片显示，扶手电梯出口的金属梯级之间，紧紧摄住一条浅色的裤，上面有明显血迹，相信属于受伤男童。有网民起初质疑「条裤冇血嘅」，楼主随即再上载一张染血裤管的近照，清楚见到裤浪位置有大片啡红色血迹，并回应「系，裤浪位爆血」，令一众网民不寒而栗。

男童无著底裤？网民热议父母责任

事件曝光后，不少网民都对男童表示同情，焦点在讨论家长在事件中的责任，楼主在回应留言时透露，当时男童身边「有个呀姨，同叔叔带住」，并且「一直喺佢隔篱」，但意外依然发生。

有网民问为何没有即时按停紧急掣，楼主回复指「受咗伤之后，有保安揿制，但已经发生咗」。

楼主亦确认，该名3岁男童「冇着底裤」，令他的「皮肤柔嫩好容易随着机器运行扯入」，令伤害加剧。

楼主吁家长拖实小童「唔好挂住揿电话」

这次意外触发大量家长网民反思，有网民慨叹：「依家啲大人唔兴拖小朋友过㖞，一系放养，一系个大人望住部手机做父母。」

楼主亦深表认同，呼吁家长：「马路附近或者危险位一定一定要拖住小朋友，唔好挂住揿电话please」，并沉重表示「如果当时专心啲，如果当时拖实佢...有如果」。

网民「幻肢痛」：斋睇字都痛到缩

这宗恐怖意外帖文的文字威力惊人，引发不少网民「幻肢痛」，纷纷留言表示「睇字都痛」、「我系女人睇完都尖叫咗」、「可以先把痛觉共享关闭再开POST吗」、「好后悔我识睇中文」。

有网民则苦中作乐，笑称「惨过陈奕迅」，歌手陈奕迅在2002年于台湾校园演唱会上，失足堕台导致下体卡在舞台边缘，右睪丸撞破严重受伤。

楼主强调事件系「真人真事」，希望借此警惕所有家长：「唔怕一万，只要发生一次就够」，小朋友好多突如其来的动作，「佢哋都唔知惊，唔知咩系危险」，大人如果不留神，「出咗事唔好后悔就OK」。

来源：kid1224＠Threads