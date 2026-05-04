结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮

凭借「洗脑又专业」的Rap式广播爆红、被誉为「港铁Rapper」的车站助理Hinson，昨日（5月3日）在社交平台投下震撼弹，宣布结束长达九年的铁路临时员工生涯，引发网民热烈讨论，齐齐表达不舍与祝福。

他同时在Instagram发表近2千字长文，深情回顾3282天的「车站职人」故事，并首度揭开Rap式广播背后的辛酸与诞生之谜。

结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福↓↓↓↓

Hinson昨日（3日）分别在社交平台Instagram及Threads以一张AI生成的铁路主题图片，配上兴奋又带点感触的文字，向大家宣布「毕业」的消息：「系边个喺车站助理呢份工毕业咗，噢系我。」

「喺车站助理呢份工毕业咗！」

他写道：「喺铁路公司九年嘅『临时员工身份』结束啦！️每日搭半个钟一个钟车返工嘅日子告一段落，今次真系结束SA（车站助理）生涯喇」。

帖文充满正能量，他亦以「注解」方式在帖文未段强调：「图片是AI 生成的，但我今日 LAST DAY是真的！」证实离任的消息，并感谢所有同事、乘客及网民的支持。

帖文附上的三张AI生成图片极具心思，第一张相中，他手持「仿制纪念车头标 （Headmark)」在红磡站打卡留念，第二张图则是他站与两名以迪士尼米奇及米妮Emoji遮蔽样貌的小童合照，Hinson面带微笑举V字手势。第三张则为他在月台工作时的背影。

二千字深情告白：3282天「车站职人」故事

Hinson在Instagram同时发表长文，总结了他不平凡的铁路旅程，他用数字开首：「我用近9年时间，在香港铁路的12条铁路线、55个车站中，写下为数3282 天，属于我的『车站职人』故事。」

他回忆，一切始于2017年，刚考完DSE的他，出于对日本铁路文化的憧憬，选择了一份「天未光就要出门」的罗湖站外判车站助理暑期工。他坦言：「我怕如果让这个机会从我手中溜走的话，也许我与我的梦想，从此失之交臂。」从上水站「问题天天都多」的实战，到正式加入铁路公司、成为驻守油麻地站的「地狱黑仔王」，他将所有奇难杂症都视为「厄运当养分」。

Hinson强调，工作态度的分别在于「你想做『到』份工还是做『好』份工」，正是这份「为乘客谂多一步」的用心，驱使他许下「走遍所有港铁路线」的目标，并最终在今年1月，于第55个车站——金钟站，成功「全线制霸」。

Rap诞生之谜：源于「唔忿气」 爆红感「大镬」

对于大众最好奇的Rap式广播，Hinson首度揭开背后的故事。他直言，在迪士尼这个「全香港最快乐的铁路线」上，传统广播完全无效，「人人当你耳边风」。面对蜂拥而至、身心都提早「离开了现实世界」的游客，他坦言「心中除了沮ro」，更燃起了奇怪的斗志：「我要谂办法令到呢班人听我讲嘢！！！」

正是这份「唔忿气」，促使他创作出一系列充满节奏感的欢乐短句。他笑称，当初影片爆红，他的第一感觉并非开心，而是「大镬」、「扬咗」，深怕会为同事和公司带来麻烦。他特别感谢公司及同事以正面态度容许他「适度创作」，并透露这份工作更「迫使」他为了与各国游客沟通，而学懂了韩文、俄文、泰文、日文等铁路相关外语。

发布9年回忆相片集 见证自我蜕变

随著二千字长文，Hinson亦发布了多张工作照，记录了他9年来在不同港铁站工作的点滴，从最初的青涩模样，到满怀自信笑容可掬；再化身为「铁路历史活字典」，在铁路展担任导赏员，他并公开了其在逮士尼站及欣澳站的Rap式广播台词，不藏私地温提要以「更人性化的方式表达」。

Hinson在文末感性道别：「今日之后我就会卸下车站助理的身份…我点缀了你们的旅程，你们则丰富了我的人生阅歴。」并留下给迪士尼乘客的最后叮咛：「就算我不在了，都要记得自已『未到乐园㗎，出咗闸先吖！』」

「转正」定「转工」？网民大赞敬业乐业

Hinson的「Last Day」帖文一出，立即引爆热议，网心最关心的莫过于他的去向，由于他在帖文中特别强调是「『临时员工身份』结束」，不少网民化身侦探，推测他是「正式转正职」，留言「恭喜晒！」，认为「佢强调『临时员工身份』毕业喇！即系佢(即将)唔再系『临时』终于转正职」。

但部分网民亦担心他会离开铁路行业，纷纷表示「唔做啦？定系转正式啊？」、「你系转入MTR做正式员工定转工呀？」，字里行间充满不舍。

不过，Hinson没回应任何留言，无论他的下一步是什么，网民都一面倒地送上祝福，并大赞他的工作热诚：「作为香港人，你嘅努力我哋见到，亦多谢你带欢乐俾我哋，呢份敬业乐业嘅精神，真系唔系个个有。」

不少网民分享曾在油麻地、迪士尼、金钟甚至青衣站遇过他的经历，可惜「惊影响你工作，冇走过嚟」。一位来自台湾的旅客更留言感谢他：「真的感谢你咁有活力同埋欢乐，令到经过嘅游客都几开心！」

寄望自己、香港「如同列车一样，永远向前」

其后，Hinson再在Threads发帖，展示由网友为他绘制的一块「仿制纪念车头标 （Headmark)」，再次燃起他的「铁路魂」。这块特制的纪念牌极具意义，他解释道：「『铁路载君，我为君行』，以香港过去及现存的铁路线颜色围边，代表本人曾在所有铁路线上工作过」。

纪念牌中心是伴随他多年的「英国制都城嘉慕列车」，以及为他职业生涯画上完美句号的「迪士尼线列车」，代表他曾服务于香港最繁忙及最快乐的路线。他寄望自己、香港人及这座城市能「如同列车一样，永远向前」，充满活力。

港铁：员工是重要资产

港铁发言人回复《星岛头条》表示，不便就个别员工的聘用详情作出评论。员工是港铁的重要资产，公司任人唯才，并一直与员工携手共进，让同事在职业生涯中尽展所长。

来源：hinson_gu9951＠Threads、hinson_gu9951＠instagram

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