六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮

庆祝六合彩50周年的2.28亿金多宝已于5月2日搅珠，巨额头奖彩金由4注瓜分，每注派逾5575万元。有人于搅珠前一刻透过手机落注，以20元买下两注电脑飞，结果头奖号码离奇斩件奉上。虽然与巨奖无缘，但也轻松捧走4位数字奖金。搅珠后，不少网民赛后检讨，大晒电脑飞的亮丽成绩，当中有幸运儿中二奖，10元注码赢近35万元。详情见下图及下文：

六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金逐张睇↓↓↓↓

楼主：6只字分开跌落两注

楼主昨天（2日）晚上10时左右在社交平台Threads以「六合彩」为题上载电脑飞截图发帖，留言指「原本系轮到我中头奖，可惜6只字分开跌咗落两注度」。

这期「26/046 ANN」昨晚9时15分截止售票，9时半搅珠。根据楼主的投注截图，见到刚好赶及于截飞前一刻，9时09分别买下两条10元一注的电脑飞。

结果，这期万众触目的金多宝，搅出2、3、8、28、30、48，特别号码：9，头奖4注中，每注派逾5575万元。

楼主的两张电脑飞，「运财号码」分别为2、3、11、20、28、30，和2、8、29、30、32、48，两注有齐开出的6个头奖号码，只是斩件奉上。

楼主20元落码 获利64赔

楼主虽然饮恨与巨奖擦身而过，但每注也幸运地中了4个字，得五奖，派固定奖金640元，两注齐中便共收1280大元，以20元的注码计，有64赔利润。

网民安慰：时也命也运也

回应的网民明白楼主心情，直指「这么远，那么近」、「话你好运，但又好黑仔！」。

有人则劝勉「$1280好心就知足下」、「时也命也运也，收$1280，够食返餐」、「有钱收～算啦😬」，并指「你仲要系电脑飞，都有两注中，恭喜」。

网民亮出中二奖电脑飞

赛后检讨的网民也慷慨在Threads大晒中奖的电脑飞，当中的「运财号码」确能「运财」。有幸运儿亮出一张中二奖（5个半字）的10元电脑飞截图——2、3、8、9、28、48。这期六合彩二奖有36.5注中，每注派347110元。

另有网民在社交平台facebook「齐齐研究六合彩！」，晒出中三奖的手机电脑飞截图，谦称「第一次贴堂，仍须努力！」，其10元一注的「运财号码」分别为2、8、19、28、30、48，中5个字。这期六合彩三奖共1153.7注中，每注派29280元。

资料来源：tsz.ki.wong＠Threads

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六合彩庆金禧 第二期50周年金多宝资料稍后公布

六合彩于1976年推出。为庆祝六合彩踏入金禧年，马会举办连串活动。马会于5月1日至5月10日期间，每日早上11时至晚上7时，在中环大馆的「复式展室」举办「六合彩50周年展览」。展览以「载梦‧积善」为主题，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同场设模拟搅珠室，供参观者与退役搅珠机拍摄即影即有照片。

另一重头戏是举行两期50周年金多宝。首期金多宝已于5月2日举行，第二期金多宝资料将于稍后公布。

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