偷拍狂港铁南港岛线出没 当面对质惊揭大量可疑罪证 拖鞋男扮醉扮打电话甩身｜Juicy叮

一名穿拖鞋的疑似偷拍狂徒在港铁南港岛线出没，受害人上前当面对质时，惊揭对方持有大量摄于其他地方的可疑罪证，涉案的拖鞋纹身男却以扮醉、扮打电话甩身，遭正义的网民齐声闹爆，并强调遇上类似情况应果断报警。详情见下图及下文：

偷拍狂港铁南港岛线出没 当面对质惊揭大量可疑罪证 拖鞋男扮醉扮打电话甩身逐张睇↓↓↓↓

楼主：一路俾呢个人偷拍

楼主今天（2日）在社交平台Threads以「偷拍」为题上载短片发帖，留言指「啱啱搭南港岛线嘅时候我个friend（朋友）（女）一路俾呢个人偷拍」。

楼主续指「我哋走咗上前同佢对质，叫佢铲咗佢影我哋𠮶啲相。（确保唔会恢复到）我哋亦发现到佢有好多偷影其他人嘅相（沙滩、地铁等）」。

楼主：佢仲要扮醉、扮打电话

楼主称「可惜当下，冇谂到报警，净系想铲咗啲相就算。（感觉如果搞大件事嘅话可能会有危险）希望大家见到呢个人小心啲。（佢仲要扮醉、扮打电话）」。

短片追著甚至指著拖鞋纹身男拍摄，片中见到其步履不稳，走上扶手电梯时更弯腰呈辛苦状。对于有网民建议「捉住佢呀嘛」，楼主回应称「见到佢咁样神神化化有少少望而却步，就谂住已经铲咗就唔捉住佢」。

网民：放过佢只会助长佢哋

回应的网民普遍认为不应姑息偷拍者，有人语重心长地指出：「唔好因为铲咗相之后就咁放过佢！影定罪证，拦截佢，联络职员，职员会报警，部分有啲站有铁路警区，会即时支援。唔好因为怕麻烦。佢del（删除）咗相就放过佢，只会助长佢哋，唔识死下次一样会咁做」。

针对拖鞋纹身男被指的「扮醉」行为，有网民反问「扮醉？怀疑Take嘢🤔（吸毒）」，有人甚至把他归类为「白卡友」。

楼主：扮打电话后偷影

在回应网民「点解可以行得咁衰，系咪吸咗太空油（依托咪酯）」的留言时，楼主补充更多细节——

「唔排除咁嘅可能性。佢搭车𠮶阵成个人好似丧尸咁样垂低个头。然后出车嘅时候再扮打电话然后偷影。好彩我同我啲朋友都见到佢个电话荧幕一路跟住环境变化，就知道佢用紧镜头」。

资料来源：_rc.royclh_＠Threads

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