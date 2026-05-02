落雨唔摆遮架唔摆地下 生活智慧王教天才级挂伞秘技 一支笔搞掂晒震惊网民｜Juicy叮

雨天，为大地带来雨水，也带来如何妥善放置雨伞的烦恼。有生活智慧王在网上传授天才级挂遮秘技，简单地以一支笔，即轻松妥妥地把缩骨遮挂在桌边。网民对这神器表示震惊之余，同时慷慨颁出「诺贝尔生活奖」，致以崇高敬意。详情见下图及下文：

落雨唔摆遮架唔摆地下 生活智慧王教天才级挂伞秘技 一支笔搞掂晒震惊网民逐张睇↓↓↓↓

网民：香港人系时候学嘢

网民大赞这实用的生活小智慧，直呼「太劲👏🏻👏🏻」、「有料！」、「多谢大师🙏🏼」、「天才！」、「香港人系时候学嘢啦」、「好高质」、「厉害… 😱😱😱」、「民间智慧」、「好天才的想法」。

震惊卖遮店员

有人赶快学起来，表示「学到嘢！！」，并指「你值得一个诺贝尔生活奖」、「智者🙏🏻想提名你今年诺贝尔奖」、「未来诺贝尔奖得主仲唔系你」。

连自称「卖遮多年嘅店员」也惊叹：「楼主生活智慧王🕶，卖咗咁多年遮都无客提过可以咁挂」；另有人则笑言：「临走唔记得拎=唔见咗把遮再多支笔」。

网民分享升级版

有网民却提醒「但系会慢慢跣落地下」，于是有人建议「绑螺丝上面，可以防止下滑」。集思广益，另有醒目网民上载相片分享升级版，指「我直接加咗个扣喺把遮上面，自此搭车又好，去到边都好都可以扣🙂‍↕️🙂‍↕️」。

挂遮秘技获不少网民垂青，楼主事后在回应栏再教路「黐线，体会到咩叫一觉起身篇嘢飘咗出去😭🙏🏻。呀同埋如果后面冇横梁可以托住，可以加多啲笔令佢条绳冇空间用kick实佢，如果有条橡筋喺手都可以帮到手㗎😁」。

资料来源：aint_nothing.a＠Threads

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