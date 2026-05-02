六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好｜Juicy叮

庆祝六合彩50周年的2.28亿金多宝5月2日（周六）晚上搅珠，这天是不少香港人发横财梦的大日子。面对这历来最高的头奖彩金，有人临急抱佛脚开彩截止前落注，有人却精心部署，老早到投注站豪掷1万大元买电脑飞，拿著的大叠彩票相当壮观。不过，有网民提出反建议，认为以这注码用另一方式投注更好。详情见下图及下文：

六合彩2.28亿金多宝｜豪客大手笔买1万元电脑飞 100张共1000注 网民反建议咁样买仲好逐张睇↓↓↓

楼主：一万蚊，电脑飞呀唔该

楼主前天（4月30日）在社交facebook群组「日日赢马会」上载大堆头彩票相片发帖，留言指「一万蚊，电脑飞呀唔该🀄️中咗唔使讲嘢👍🎉 我会对留言嘅老友识做 🎉 来财🎉💰️⃣️⃣️⃣💰 #六合彩 #金多宝」。

相中见到最上的一张电脑飞共有10注，以每注10元计，一张飞的投注金额便100元。按此计算，有数口精的网民指1万元便共买了1000注。

网民力撑：多啲机会，正确

如此豪气地刀仔锯大树法，有网民估计「睇来呢位佬兄唔想再返工🤣🤣🤣🤣🤣🤣」。楼主则在回应栏补充中奖景愿，指「中咗咪帮助人啰」。

有人兴奋力撑并给足情绪价值，指「好嘢！全力支持你！」、「大发财」、「集气，必中」、「咁重本一定系你中啦⋯⋯🤣🤣🤣」、「多啲机会，正确」。

网民忧搅珠后对到眼花

不过，看著厚厚的100张电脑飞，有细心网民想到搅珠后对彩票的工夫，担心「对到眼花」，有好心人则指「希望中，集气，要对飞叫我帮手，哈哈哈哈」。

另有人醒目地称「开咗即刻对要对几耐🤔，定系等第日插入机等佢对🤔」、「直接去投注站，成叠飞叫佢放入电脑自动对盘，梗有几张飞会中，祝你好运💪」。

网民建议：买一注复式12个字

不过，还是有人泼冷水，认为买得「太多」，认命地指「要中嘅$10都会中」。

另有人提出反建议，称「不如复式买多几个号码啦」、「买一注复式12个字，仲好啦，都系9000几蚊」。根据六合彩官网的「六合彩计算机」，复式12个字每注10元，投注金额为9240元。

资料来源：Chun Long Cheung＠facebook日日赢马会

1976年推出 六合彩庆金禧

六合彩于1976年推出。为庆祝六合彩踏入金禧年，马会举办连串活动。马会于5月1日至5月10日期间，每日早上11时至晚上7时，在中环大馆的「复式展室」举办「六合彩50周年展览」。展览以「载梦‧积善」为主题，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同场设模拟搅珠室，供参观者与退役搅珠机拍摄即影即有照片。

另一重头戏是举行两期50周年金多宝。首期金多宝于5月2日举行，估计头奖基金为2.28亿元，是历来最高的头奖彩金。第二期金多宝资料将于稍后公布。

马会六合彩50周年金多宝资讯：六合彩同行半世纪 50周年展览迎金禧 破纪录2.28亿港元周年金多宝开售

延伸阅读：六合彩50周年展览大馆举办 最早期彩票、退役搅珠机免费任睇

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