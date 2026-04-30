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六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮

时事热话
更新时间：09:42 2026-04-30 HKT
发布时间：09:42 2026-04-30 HKT

六合彩破纪录2.28亿元金多宝本周六（5月2日）搅珠，全城掀起发达梦之际，有网民发帖，声称发现六合彩存在「必胜bug」，豪言「一注中就可以稳赚0.6亿free money」，旋即引爆网上热烈讨论。

同时，网上亦涌现不少「必胜策略」的讨论，其中一套独特的「期望值必胜法」，被指为「唯一有效策略」，更被数据派高手即场验证，亦引起网民关注热议。

六合彩2.28亿存在「稳赚Bug」？网民献「必胜法」 高人戳破一盲点

有网民在连登讨论区以「买六合彩有bug」发帖，提出一个简单的数学问题：根据计算，六合彩49个号码的全餐组合约为1,398万个，若以每注10元计算，总投注额约为1.39亿港元。

1.39亿买全餐 稳赚6千万？

他指，相比之下，今期头奖高达2.28亿，「即系一注中就可以稳赚0.6亿free money」，这番「必胜Bug」的说法看似无懈可击，吸引大量网民围观。

不少网民见状，纷纷留言「赞叹」楼主的商业头脑：「咁你都发现到，注定你要发达」。大批网民迅加入讨论，并以开玩笑的口吻声称自己早已「All In」，完美演绎了「三个和尚没水喝」的困局。

「All In党」涌现 网民：「揽炒」了

有网民表示：「我已经all in咗，你再all in就稳蚀，你自己谂」，随后，「苦主」陆续出现，形成「All In揽炒」的有趣局面：

「all in唔早讲，我都一早all in咗，依家我哋2个已经稳蚀」、「.....你又唔早讲, 我又 all in咗, 依家已经 4, 5 个人 all in 左啦.....」。一时间，帖文内充满了「愈多人入场就蚀到入肉」的欢乐气氛。

高人踢爆盲点：「多过一注中，点搞？」

当然，有不少网民直接点出楼主所谓「必胜Bug」的最大盲点，即「独中」的可能性。有网民直接问：「多过一注中，点搞？」，有网民引用历史数据直接泼冷水：「六合彩历史上最多人中头奖的纪录是1997年7月5日的回归金多宝，当时共有39注中头奖」。

网民们的结论很简单：「只要有2个人有呢个谂法，你嘅计划就唔成立」、「多一注中你都含得Ｘ」，有网民更嘲讽楼主「做咗几耐人？啱啱上中学？」、「系你个脑有bug」。

虽然「必胜Bug」策略，最终在网民的集体智慧和幽默中，演变成一场网络狂欢，但另有连登网民从统计学角度分析的「期望值必胜法」，却掀起高度关注，甚至有数据派高手即场验证，讨论极为热烈。

六合彩「期望值」投注策略掀关注 数据验证「41」最值博？

这位连登网民发帖，主题为「买六合彩嘅唯一有效策略系唔系拣一组理论上最少人买嘅组合？」。他认为，既然所有号码组合的中奖机率都完全一样，那么唯一能增加「期望值」的方法，就是「尽量减低真系中奖时同人撞嘅可能性」，目标是独得彩池。

目标独赢 专攻「4尾」

楼主分析，大众普遍倾向购买某些特定号码与规律，例如：

8字尾的吉利号码
10的倍数
1至31号（生日日期）
上一期开出的号码
历史上最热或最冷的号码

他认为，只要避开这些「多人买」的号码，例如专攻「4尾」等被视为不吉利的号码，就能筛选出一批「理论上少人买」的号码，包括4, 14, 24, 34, 44, 49等。

楼主更附上一张相片，显示他已透过此方法，从49个号码中筛选出心仪的18个「精选号码」，并扬言：「理论上喺呢18个number度求其拣6个，个期望值已经高过平时随机或者精挑细选拣嘅组合」。

楼主筛选出的18个「冷门」号码分别为：4、14、24、32、33、34、35、36、37、39、41、42、43、44、45、46、47、49

为了验证理论，他更计划在搅珠当日进行直播，按观众人数加码买复式，上限一万港元，并承诺「中咗就几多都捐两成」。

网民反应两极：谂咁多都唔会中

对于此「期望值」策略，不少网民赞同楼主的思路，直言「讲得非常好，我都系咁买」，认为这是真正懂得计算期望值的做法，更有网民感叹：「呢套策略唔系增加中奖机率，而系增加期望值，即系中奖时可以分多d，咁样买个心都觉得冇咁蚀」。

有「高手」级网民受启发，即场进行数据分析。有网民利用回归分析（Regression Analysis）验证过去的搅珠结果，得出结论：「结果都系好搞笑，数字愈细愈多人买」，并指出「41系毫无争议地最少人买既号码」，从数据上印证了楼主的「生日效应」理论。

不过，多数网民对此嗤之以鼻，认为「最有效既策略系买中果条飞」。他们嘲讽楼主「比你中到头奖都烧香还神啦，仲系度谂避开同人分」。

有网民直指：「你而家谂又要中，又要唔洗同人分，姐系过紧两关，你做到第一关果样嘢先再讲啦」，有网民担心，楼主公开策略后，会导致「原本无乜人买的都变成多左人买」，最终「你自己攻破自己」。

来源：连登讨论区

同场加映：六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？

          延伸阅读：六合彩2.28亿金多宝｜网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注

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