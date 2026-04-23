港女为癌父寻药 医生1建议$300天价药竟变$3.5？过来人揭买药全攻略｜Juicy叮

有港女在网上发文为患癌父亲寻药，她的父亲食300元一粒的药物，每日要食3粒，一日药费便高达900元，非常高昂，她透露了医生及护士可以买到平药的建议，并为此求教有同类经验的网民，不少「过来人」纷纷热烈回应教路，展现出令人动容的人间温情。

港女为癌父寻药 医生1建议$300天价药竟变$3.5？过来人揭买药全攻略

帖文由一位心急如焚的女网民发出，她写道：「请教各位，家人有白血病，政府医生要求买药医治（300元粒），每日要食3粒。」每日高达900元的药费，对任何家庭都是沉重的负担。楼主续说，当家人表示药价太贵时，「医生护士便建议到深圳买，说大医院会有。」

事主：公院医生建议北上买药

徬徨无助的楼主，原本打算周末就动身前往深圳，但「不想续间找」，尝试用微信联系内地医院又未获回复，焦急之下只好上网求助：「如果是你们，你们会用什么方法去找这款药买，谢谢！」

楼主随文附上了一张相片，相中是一张药单的特写，清晰地显示了药物名称。

过来人分享流程 「深圳买药全攻略」即时上演

帖文一出，网民们纷纷涌入化身「最强智囊团」，提供各种实用建议和亲身经历，瞬间整理出一份超详尽的「深圳买药攻略」。

综合网民意见，大家首先点出关键：这款处方药不能随便买，必须循正规途径，最多人推荐的目的地，是「三甲医院」，特别是「香港大学深圳医院」，因其管理模式与香港相近，而且部分医生是港籍，沟通更为方便。

至于购买流程，网民们提醒楼主，绝非「行入药房就有得卖」，正确步骤是：

1. 预约挂号：利用「健康160」App或医院的微信公众号，预约「血液内科」。

2. 带齐文件：必须带备病人的香港病历、身份证及回乡证。

3. 面见医生：由内地医生根据病历开出处方。

病人不上深圳 家人代诊开到药吗？

对于楼主提到其患癌父亲「现在在医院，上唔到去」，此一北上买药的最大难题，虽然有网民认为病人需亲身前往，但不少热心的「过来人」分享经验，指家人代购是可行的。

有网民分享亲身经历表示：「去深圳港大医院需带病者回乡证及香港政府医院出证明信，及需采购药名就可以，不用病者本人前去。（因我妈咪情况一样）」另一位网民亦指，朋友试过带齐家人报告及药单，成功在港大深圳医院为未能同行的家人买到药。

价差近百倍！内地仿制药仅约$3.5一粒？

留言中最震撼的，莫过于有网民利用AI工具「豆包」搜集资料，并上载了多张截图，显示楼主找寻的这款天价药物，内地的同款「国产仿制药」在集体采购政策下，平均约3.45元（人民币）一粒，与香港300元一粒相比，价格相差近百倍；即使是「原研药」，医院的网购价也只是约2500元一盒（28片），即约90元一片，远比香港便宜。

AI的资料更指出，「国产仿制药的治疗效果是有充分保障的」，在核心疗效和安全性上与原研药一致。而且，绝大多数「三级甲等（三甲）医院」都可以开具这种药物。

原研药 vs 仿制药？网民提醒：效果或有别

不过，有网民提醒，价钱虽然吸引，但选择时要小心：「仿制药虽然成份比例可以做到同原研药100%相同，但制造工艺绝对做唔到原版」，指出原研药可能在吸收率上更佳，建议楼主若要在大陆买药，「要清晰明白肯定的要求医生开『原研药』」。

此外，大批网民都异口同声地提醒楼主：「千万不要在淘宝买」，亦要提防任何私下联络的陌生人，以免堕入骗局，买到假药，最终「得不偿失」。

来源：深圳吃喝玩乐资讯关注组＠facebook