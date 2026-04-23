婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮

人海中一个不经意的相遇，可能成为照亮他人生命的一道暖光，本港一位患有抑郁及焦郁症的少女昨日（22日）在社交平台上，分享了她在急症室的感人经历，引发网民热烈回响。

婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧

帖文的楼主是一位年轻少女，正受抑郁及焦虑症等情绪问题困扰，她分享道，在急症室等候时，一位素未谋面的婆婆坐在她旁边闲聊。当婆婆得知她「有睇精神科嘅时候」，并没有追问病情，「佢乜都冇问我系咩病，只系讲：『其实呢个世界仲有好多嘢好美好㗎』」。

「这个世界，还有好多嘢好美好㗎」

这句简单而充满智慧的说话，瞬间触动了少女内心，她说闻言后「我即刻喊咗出嚟」。

帖文引起了广大网民的共鸣，在与网民的对话中，少女坦言自己经常被误解，身边的人会质疑「你咁嘅年纪边有抑郁」，而她亦承认自己习惯在人前「表现乐观，但实际上悲观」，经常被朋友视为「开心果」，但「其实夜晚嘅时候唔系」。

「行得走得，不代表没有生病」

婆婆的智慧之言，被网民誉为楼主「行运先兆」，「咩病都会惭惭好起嚟啦」，有网民称赞这位智慧长者是「天使婆婆」。

许多「同路人」亦纷纷留言，分享自己与情绪病共存的经历，有网民指出外界的普遍误解：「其实真系好多人唔明情诸病......见你行得走得出到街，以为你无病呻吟。」这番话道出了无数患者的心声，他们所承受的痛苦，如「长期严重失眠」、「突然呼吸困难丧哭反胃呕」，往往是外人看不见的。

另一位网民则解读婆婆的用心：「婆婆都只系想讲，唔好比个病吓怕你......唔好因为咁而忘记世界嘅美好一面。」这些留言汇聚成一股强大的支持力量，让楼主知道她并不孤单。

来源：Threads

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