元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮

有网民在元朗街头拍到大批长者轮饭盒的「墟冚」场面，他对此「奇景」大为疑惑，在网上求问，瞬间引发大量网民激烈争办。

元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？

楼主在「香港交通及突发事故报料区」FB专页上载一张相片，问道：「为咗个饭盒，D公公婆婆系烈日当空三十几度排成个钟队拎免费饭！究竟点解会有今时今日嘅现象！」

从楼主上载的相片中可见，在元朗街头，大批长者挤拥在围栏后耐心等候领取免费饭盒，这条长长的人龙中的公公婆婆，大部分头戴帽子或戴著口罩，倚靠著栏杆，或与身旁的人交谈，或默默注视著前方。

网民：是「贪」还是「贫」？

面对如此震撼画面，网民反应热烈，普遍认为是老人家「贪小便宜」所致，有网民直言：「其实有时d老人家唔系无钱食唔起！只系佢哋大把时间又钟意贪吓小便宜。」有网民又指出，这是一种「执输行头惨过败家」的心态，认为队伍中「个个身光颈靓」，甚至推测「有啲分分钟有一千几百万物业」，只是出于「中国人的贪念」才来排队。

有网民则认为，这或许是老一辈从艰苦岁月内化而成的「DNA」，「觉得有便宜就唔好蚀底」。不少网民表示，长者排队的根源在于人性，而非经济问题。

不过，此种「贪心论」绝非人人认同，有网民为老人家抱不平，反问：「如今这个社会越贫越贫！难道全部都喺低下阶层自己唔努力嘅结果？？？」不少网民指将矛头指向长者是「好唔公道」，并将责任归于社会，「租金占了收入的30%或以上，所以会出现这种情况并不出奇」。

生活情趣？消磨时间社交活动？

在「贪」与「贫」的二元对立之外，部分网民提出更人性化的观察，认为对许多长者而言，排队或许是一种「生活情趣」。有网民指出：「一来老人家出来当和朋友团聚」，「揾下野做有个地方吹下水姐」。

有网民表示，在孤独和漫长的退休生活中，与其独坐家中，不如出外排队，既能打发时间，又能与「老友记」闲聊，免费饭盒只是附加的「著数」。

网民意见纷阵，正如这张相片映照出社会的复杂人生百态，虽然楼主一句「究竟点解」，最后没有标准答案，但有网民则提到见过长者「攞完转头拎去倒厨余机」，无论如何，有网民亦称赞「派饭嘅店」是好心做善事。

来源：香港交通及突发事故报料区＠facebook