造假？67岁阿伯晒小学毕业证书 网民踢爆「世纪级穿崩位」 事主现身释疑结局神反转｜Juicy叮

一名67岁长者在社交平台分享55年前的小学毕业证书，他在元朗一间村校毕业，感叹希望可以「回到从前」好好读书学习，感怀帖文却意外被网民发现证书存在「世纪级穿崩位」，引发热议，事主其后解释只是误会一场。

造假？67岁阿伯晒小学毕业证书 网民踢爆「世纪级穿崩位」 事主现身释疑结局神反转

该位网民在「似水流年」FB专页晒出1971年的小学毕业证书，该小学为元朗一间村校，资料显示，该校已于2006年因收生不足而停办。

母亲大人神级保存 55年前证书新净如初

楼主当时13岁，他在帖文中感叹道：「若然回到从前，我一定好畀心机读书！」一句简单的感叹，配上一张泛黄的老照片，近日在社交平台引起广大回响。

从楼主上载的小学毕业证书相片可见，证书于1971年7月发出，以红白双色花纹作边框，印有校徽和中英文校名，并附有楼主当年的学生照。

虽然历经55年岁月洗礼，但证书依然平整，纸张没有明显泛黄或「狗牙」边，一位网民惊叹：「冇摷冇发黄都keep得几好㖞！」楼主随即回应，将功劳归于母亲：「功劳是我妈」。

「花有重开日，人无再少年」

由于该小学位于元朗牛潭尾村，帖文引发了网民对牛潭尾历史的讨论，有熟悉该区的网民分享，当地因兴建锦绣花园，掘山泥填塘，导致原生河流消失。

这番话深深触动了楼主，他忆起童年往事，慨叹道：「没有溪水与河流之后，整条村都死气沉沉，我几岁大已经懂得在河里捉鱼顶肚饿！」字里行间流露出对昔日乡村生活的怀念。

楼主更分享，原来本港某名富豪「仍未发迹之时，曾在此村开胶花厂，而我们这些小弟弟跟住佢，一般都是黐胶花！」面对物是人非的变迁，楼主只能叹一句「花有重开日，人无再少年」。

网民惊揭「世纪级穿崩位」 楼主现身解谜

正当大家沉浸在怀旧氛围中，有眼利的网民却发现了「世纪级穿崩位」，一位同样毕业于该村校的网民，上载了自己的毕业证书作对比，并幽默地指出楼主证书上的「穿崩位」：「搞咁多嘢做乜吖！...证书上𠮶业字仲搞到times 2」。

原来，楼主的证书上印的是「毕业业证书」，多了一个「业」字。正当其他人跟著开玩笑说「毕业业，食饭饭，返学学」时，楼主亲自解开谜团，回复说：「是朋友帮我ai翻新㗎」，原来这个小瑕疵是AI修复图片时闹出的笑话，而非半世纪前的印刷错误。

读书唔成又如何？ 网民：最紧要活在当下

楼主的小学毕业证书分享帖文，也成为人生的讨论区，不少网民与楼主共鸣，后悔当年未尽全力；但也有网民认为，人生路各有不同，毋须执著过去，一位网民豁达地说：「原来读唔成书，日子一样咁过咗几拾年」。

楼主虽然感叹当年读书不够努力，但也欣然认同，似乎对现状相当满足，笑言自己「仍然读紧社会大学」，「起码儿孙满堂」。有学历高的网民亦表示「咪又系咁」，楼主则坦言自己是做运输行业，道出不同的人生境遇。

来源：似水流年＠facebook