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老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:28 2026-04-21 HKT
发布时间：16:28 2026-04-21 HKT

有网民发文，为一名老人家获派公屋后「冇钱做装修」而求救，迅即引来大量网民纷纷献策，更意外钓出一名独居长者神人献技，教路如何超低成本DIY，这名长者晒出其成果，并写道：「做得香港独居老人、要学会第一样嘢、冇钱认命！」

老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？

有网民昨日（20日）在「公屋讨论区」FB专页发帖，为一名认识的长者获派公屋而喜，却为装修开支而忧。楼主上载了一张单位内部相片，只见单位内墙身和地下均是未平整的水泥地，未做任何批荡，堪称「叙利亚风」。

楼主在帖文中诚心发问：「有冇人上公屋系自己做装修？老人家终于排到公屋，但冇钱做装修...想睇下自己做会唔会好难」，表示只想简单处理墙壁和地板。

高手在民间！独居老人晒超低成本装修成果

帖文旋即引发大量网民留言，各路英雄纷纷献策，当中包括DIY达人到专业装修师傅。在云云留言中，一位长者网民的分享最为瞩目，他同样是独居长者，并上载了自己DIY的安乐窝相片。

相中可见，他的睡房墙身贴上了浅绿色的墙贴，虽然手工略显粗糙，接缝不算完美，但胜在温馨整洁。他霸气回应：「做得香港独居老人、要学会第一样嘢、冇钱认命」，更表示「自己一个人搞都唔需要一日」。

「不用理人、自得其乐就可以！」

虽然有网民质疑自贴墙纸的安全性，担心「唔惊火烛咩？」，但随即有人反驳「惊穷多啲」，有网民更大赞其风格为「后现代立体浮雕风格，图案于不规则之中亦带点规则，设计创新」。

面对负评，这位独居长者也豁达回应：「不用理人、自得其乐就可以！」他透露自己曾是文职，退休后「竟然学揸电钻更成为乐趣！」。他坦言，自己用来装修布置自己的家的材料，不过是做义工时「帮人用剩嘅、头头尾尾」，有些甚至已经变形。

他不仅为自己动手，更将这份技能转化为服务他人的力量，经常以义工身份「帮啲老人家贴墙贴、同修理家私电器」，但有趣的是，他坦承「做义工帮老人贴就好整齐、自己就求求其！」这份对己随心、对人尽心的反差，更显其真性情。

网民纷晒「零经验」DIY装修心得

除了这位独居长者，不少网民都分享自己DIY的成功公屋装修经验，有女网民上载了自己「零经验」完成的作品，相中可见单位墙身雪白，地板是美观的浅色石塑板，效果媲美专业师傅，她坦言过程「超级无敌劲辛苦」，但花费「1万有找」。

有网民则分享在淘宝或拼多多购买材料，数百元便能搞定地板，展示了小成本创造奇迹的可能性。有网民则鼓励事主「自己做唔难，想整几耐都得」，有网民亦提醒「老人家住，地下一定要绝对的平整，否则好容易跌倒」。

网民疑事主拣「奖金」换清水楼

由于楼主在帖文中补充，房署认为「啲墙身系小问题」，未必会帮忙处理，不少有经验网民则指出，公屋派发时可选「奖品」（由房署负责基本还原）或「奖金」（领取相当于数月租金的津贴自行处理）。许多网民推测，楼主正是选择了「奖金」，才会收到如此「清水的清水楼」。有网民直言：「无钱就唔好拎津贴，等房屋署油油」，认为这是事主自己的选择。

来源：公屋讨论区＠facebook

延伸阅读：公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏

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