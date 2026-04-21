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照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮

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更新时间：10:18 2026-04-21 HKT
发布时间：10:18 2026-04-21 HKT

有网民称在本周日（19日）影到有不同服饰的港铁人员，在东铁线粉岭站捉逃票，怀疑港铁「转咗便衣」查票，掀起网民关注热议。港铁回复《星岛头条》澄清有关人员并非便衣。

照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣

有网民在「MTR港铁关注组」FB专页发布照片，指在本周日（19日）在港铁东铁线粉岭站，影到有怀疑「便衣」人员在站内查票。楼主上载一张于粉岭火车站拍摄的相片，相中一名男子身穿浅蓝色短袖上衣及同色系长裤，腰间配有装备，而另一名男子则身穿黑色背心，两人中间有一名男子侧孭一个蓝色袋。

常见的港铁职员查票时，多身穿鲜黄色制服，楼主在帖文中写道：「捉逃票$2蚊入闸，转咗便衣啦，咁样扮等人入戏好多。」

帖文一出引发热议关注讨论，不过，有「眼利」的网民即留言「踢爆」，指出楼主可能有所误会，有网民解释，相中人并非「便衣」，而是港铁自2009年已成立的「附例特检队」，「著咗好多年，有时间可以去罗湖站或者落马洲站睇下」。　

翻查附例特检队制服相片，其浅蓝色制服、肩章及装备，确与楼主相中的一名浅蓝色衫男子衣著一致。

2人为「附例特检队」成员 港铁：有穿制服 并佩戴职员证、名牌

港铁发言人回复《星岛头条》表示，为保障已付正确车费乘客的利益，港铁人员不时于港铁范围内进行查票工作。发言人证实，根据记录，港铁人员周日（4月19日）在粉岭站进行查票及执行附例的工作，「期间人员穿上附例特检队制服，并佩戴职员证和名牌。」

据了解，网传照片中三名男子，其中穿浅蓝色衫及黑色背心的为附例特检队职员，并正在执勤，而中间侧孭蓝色袋男子为乘客，并非港铁职员。

港铁于2009年成立附例特检队，主力打击逃票，与及确保车站秩序良好及人流畅通，附例特检队主要驻守于东铁线车站与车厢执勤。

网民撑执法捉逃票：守法何惧！

在这场由误会引发的讨论中，大部分网民对港铁的执法行动表示支持，认为奉公守法的市民根本无需惧怕，留言称：「老老实实用返啱嘅车费搭车咪唔惊俾人捉啰」、「自己唔犯法又使咩惊人捉」。更有不少网民认为罚则过轻，应加强打击力度：「应该变恒常化」、「捉到就连俾卡佢𠮶个都取消埋优惠兼罚钱。」

同时，楼主声称「香港先见到（查票）」的说法亦引来反驳，不少网民指世界各地的铁路系统都有类似的便衣或特勤队查票，直言楼主「你出过国未？大把站/车上有查票员」、「并非香港独有」。

来源：MTR港铁关注组＠facebook

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