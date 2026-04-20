屯门一家四口轻铁齐逃票「落网」 女家长惊讶：估唔到星期日都会查飞 网民怒轰惯犯：身教做贼？！｜Juicy叮

网络疯传照片指，屯门有一家四口昨日（19日）星期日齐齐搭「霸王车」断正，拍照网民表示，目击这四口家庭因逃票被港铁职员逮个正著，其中「女家长」竟惊讶表示「估唔到星期日都会查飞」，事件引发网民激烈讨论，直斥家长教坏子女。

屯门一家逃票断正 女家长金句惹公愤：「估唔到星期日都会查飞！」

事发在屯门钟屋村轻铁站，目击网民昨日（19日）在「香港交通及突发事故报料区」FB专页发相发帖表示：「借贴......星期日，一家四口落网」。

目击者嘲：我够估唔到你哋星期日都唔买飞

楼主又表示，现场听到「女家长话：估唔到星期日都会查飞」，楼主以嘲讽的语气写道：「我心谂，我够估唔到你哋一家四口，星期日都唔买飞。」

根据楼主上载的相片，当时三名身穿黄色港铁制服的职员，正在处理事件，其中一名职员似乎在与涉事家庭沟通，另一名戴著口罩的女职员则在旁协助。

相中影到估计为涉事的一家四口，包括一名身穿浅色上衣的中年男子、一名手持饮品的黑衣少女、一名穿蓝色上衣的小童，以及一名穿黑白横间条上衣的中年女子，相中可见这家人被职员截停，场面尴尬。

网民：一句「估唔到星期日都会查飞」曝光非初犯

帖文引发热烈回响，网民几乎一面倒地谴责该家庭的行为，不少网民怒斥家长「上梁不正下梁歪」，直言「呢啲父母用行动诅咒自己仔女的将来！」，认为他们没有为孩子树立良好榜样，更是「唔好大教坏细」。

涉事家长一句「估唔到星期日都会查飞」，许多网民因此怀疑这家人是「惯犯」，才会对星期日查票感到意外，楼主也回应网民的猜测，表示「我都有咁谂......」，似乎亦认同这家人并非初犯，有网民更讽刺地说，他们被罚款后，只会「再坐多啲补返条数」。

事件也引发了关于罚款金额的讨论，有网民指出，轻铁逃票罚款为$370，认为阻吓力不足，「罚咁少唔怪得d人唔买飞啦」，建议应效法东铁线头等舱罚款一千元的做法，甚至有网民认为应重罚至三千元，「先有阻吓」。

有网民又分享自身经历，指「屯门搭返元朗，遇到查飞，架车里面有大约10-20%冇买飞」，认为逃票情况普遍，支持港铁「查多啲」。有网民更提出极端建议，笑言应效法内地部分地区的做法，「电子屏幕不停转个人头」，将逃票者的样貌公之于众以作警惕。

不少网民对这种贪小便宜行为表示愤慨，认为搭车付费是基本公民责任，有网民直指「搭车就要比$啦」，这简单的道理，却被这个家庭在孩子面前亲身「演绎」了错误的示范。

来源：香港交通及突发事故报料区＠facebook