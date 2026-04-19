龙翔道阿婶「自杀式」横越6线 司机急煞险死竟露「这表情」 全网怒轰：想死唔好累人｜Juicy叮

一名Tesla车主分享了一段「惊险」的车cam影片，显示一名中年妇人在车来车往的龙翔道上，竟如入无人之境般横过6条行车线，险象环生，全过程如下：

龙翔道阿婶「自杀式」横越6线 司机急煞险死竟露「这表情」 全网怒轰：想死唔好累人

该名车主在帖文中上载了两段事发时的车Cam影片，楼主在帖文中惊魂未定地表示：「阿婆，明明隔离有天桥/隧道可以过马路，可唔可以唔好咁样害人...好彩我揸得慢...同埋真心Tesla刹车好灵敏」，否则「就系悲剧发生」。

车cam直击：阿婶「死神般微笑」横越龙翔道

根据楼主上载的车cam影片，事发在本月(4月)11日下午约5时31分。从前车cam画面可见，当时楼主的座驾正以时速约54公里在龙翔道快线行驶。突然，一名身穿黑白间条上衣、深色长裤，揹著一个偌大啡色手袋的短发「阿婆」，从左边车罅中施施然步出。楼主虽以「阿婆」称呼该名女子，但从影片可见该女子为一名中年妇人。

面对突如其来的「不速之客」，楼主立刻减速，车速由54公里急降至15公里。不过，该名妇人却显得异常淡定，继续以悠闲的步伐横过快线，过程中更一度望向楼主的车，脸上神情镇定，甚至被楼主形容为「死神般微笑」。从后车cam的片段可见，妇人在楼主的车后方继续横过马路，最终消失在画面中。另一名尾随其后的司机亦上载了当时的车cam片，从另一角度证实了这惊心动魄的一幕。

事后惊魂未定 楼主烧百解求心安

经历了这场「生死时速」后，楼主心有余悸，返回店舖后立即被家人「捉咗去烧百解」。他上载了一张「百解」的相片，图中可见黄色的纸钱上印有神明、符咒及「消灾解难」、「长命富贵」等字样。有网民请教烧百解的用途，楼主解释是「老人家话消灾解难~」，有网民提醒要「跨火盘同埋碌柚叶」，楼主回应指「做齐」，可见事件对其心理造成不少冲击。

网民热议：「碰瓷党」定「玩命党」？

帖文引发网民激烈讨论，不少网民怒斥妇人的行为「累人累物」，直指「迟早出事害人害物」，有网民上载一张将该妇人样貌放大的截图，形容其表情「悠闲淡定应该系惯犯」，楼主也无奈地回应：「佢仲有死神般微笑...」。

对于该「阿婆」的动机，网民意见纷纭，有人怀疑是「碰瓷党？」，但楼主认为更像是「玩命党」。不少网民对「阿婆」在龙翔道这种高速公路上横过马路感到难以置信，直呼「Cls，仲要系龙翔道」、「龙翔道啲车下下都60+咁行，佢有咩心事」。

有网民担心，万一发生意外，司机往往被牵连，有可能要负刑责，楼主亦深表认同，并坦言除了律师费，还要承受巨大的「精神压力，仲有其他...」。他无奈地自嘲：「我唔想坐监......我应该会自炒算。」

部分网民则认为「阿婆」可能患有认知障碍症或脑退化，「似脑退化」、「希望家人认领返，好好照顾」。不过，也有网民反驳指她「一见到车冲埋嚟咁好反应」，不像病人，有网民更以黑色幽默笑言：「佢其实系只鬼嚟」、「阿婆系阴间打完卡上返嚟？」

来源：stevenchanhk＠Threads