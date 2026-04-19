坚尼地城坚离地怪事 1000蚊纸包香口胶随地丢 跑友发现后咁样忍痛处理｜Juicy叮

坚尼地城早前发生一宗坚离地豪气怪事，一张金灿灿的千元大钞像纸巾般，包著香口胶随地丢弃。发现「宝藏」的跑友拿起证物拍照后，竟然忍痛地以一方法去处理。详情见下图及下文：

坚尼地城坚离地怪事 1000蚊纸包香口胶随地丢 跑友发现后咁样忍痛处理逐张睇↓↓↓↓

楼主：港岛人系咪真系咁有钱

楼主昨天（18日）在社交平台Threads以「奇闻趣事」为题上载相片发帖，留言指「港岛嘅人系咪真系有钱到咁？😅坚尼地城跑跑下步见到张1000蚊。纸原来有条友（有钱人）用咗嚟包香口胶。利申：放返咗喺地下😂」。

网民：成件事好怪

对于这宗金牛包香口胶怪事，有网民指「咁核突🤢，你（楼主）用手拎起咗已经好勇敢」。

另有人像侦探般分析事件，称「咁有公德心包起嚿香口胶，但又随地掉，好矛盾，而且而家都好少见人食香口胶，成件事好怪」、「$1000+香口胶+随地弃置，成件事都好迷惑」、「一千蚊一粒香口胶，系我见过最贵嘅」。

也有人笑言「正常啊，坚尼地城吖嘛。如果唔系点坚离地」、「坚尼地城有坚离地人做坚离地嘅事」。

网民：饮醉咗呀？

网民纷推测丢钱者动机，最普遍的说法是「饮醉咗呀？」、「佢以为厕纸🤣🤣🤣」、「酒精系会令人变得豪爽，估计大概条友（有钱人）醉咗，以为$1000系厕纸，用咗嚟包香口胶」。

也有人讽刺地说「纸巾系穷人用」，或是「呢张金牛系佢张纸巾嚟啫， 平时佢袋定多几包攞嚟抹鼻抹嘴🧻」，甚至估计物主「唔想专登揾垃圾桶掉，所以用1000（元纸币）包住，希望发现的人可以帮手dum（掉）咗佢，呢$1000当小费」。

迷信网民：边有咁大只蛤乸

有网民则把事情说得有点玄妙，迷信地指「我成日觉得依啲街度嘅钱，系『厄运钱』、『袪病钱』，带反屋企会将灾难带反屋企，从来唔执」、「唔好执，听过有人执咗之后身体越嚟越差（有睇医生揾唔到原因）后来知道系「被借运」，做咗好多嘢先搞返掂正常」。

有人好心提醒「边有咁大只蛤乸，有机会系邪术㗎，千祈唔好执呀」。有网民更分享个人经历，自爆「试过执过5嚿，过两日就结膜炎要睇医生」。

网民：可能系假银纸

不过，利字当头，有网民把路不拾遗、拾金不昧的美德抛诸脑后，贪到出面牙养养地笑言「系我点都执，最多洗一洗佢」、「尊严系一千蚊面前唔应该有」、「比我老Ｘ都执，香口胶又唔系屎」、「唔系话香口胶，包咗屎我都执」。

还是有人正路地提出「原张拎去报失，3个月后心安理得地收👍」；另有人则冷静估计，这张「可能系假银纸」。

资料来源：cornergod2_hk＠Threads

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