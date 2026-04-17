将军澳版尼斯湖水怪 跨湾大桥下惊现「大鱼」游弋？ 街坊附和：我曾经都见过｜Juicy叮

网上近日流传短片，见到将军澳跨湾大桥下怀疑有黑压压的「大鱼」游弋，有街坊留言附和「我曾经都见过」。网民于是大胆把这情况形容为「将军澳版尼斯湖水怪 」。详情见下图及下文：

将军澳版尼斯湖水怪 跨湾大桥下惊现「大鱼」游弋？ 街坊附和：我曾经都见过逐张睇↓↓↓↓

楼主：海面有好多大鱼

楼主前天（15日）在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载短片发帖，留言指「今早见到海面有好多大鱼」。短片中，不时有黑影游弋，时而浮近水面，时而潜深一些，偶尔又改变形状。

网民：真系好多好大㖞

贴文引起将军澳街坊关注，有人惊讶「真系好多好大㖞」。由于之前有街坊发现，有人会在海滨游泳，网民于是联想到水中黑影的其他可能性，估计可能是「泳客嚟咋」。

另有网民猜测「有人放生？淡水鱼？」，也有人留意到水中的黑影「好定水、唔多游水？」；还有人指「咁大条会唔会系海豚？将军澳曾经出现海豚」；有人更加搞笑地称「一定系潜艇啦」。

网民：宣传将军澳版尼斯湖水怪

还是有人正经地推测「可能鱼群」，接著有人称「我曾经都见过，是鱼群」，有人再进一步指是「乌头群」。

另有好谂头人的想到了「尼斯湖水怪」，并提议开创水怪经济，称「为引起注意嚟吸引游客，可以不断向外来人介绍呢啲影片，宣传将军澳版嘅尼斯湖水怪」。

资料来源：April Wong＠facebook将军澳主场

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