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无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:42 2026-04-16 HKT
发布时间：16:42 2026-04-16 HKT

北上消费一定试过用App叫车，有持「双Sim咭」的港男在社交平台Facebook上发帖，请教一个关于两张Sim咭，在内地使用电召车App付款的「世界级难题」，引发网民热议，不少网民笑称楼主「简单复杂化」，并一语道破答案。

世界级难题？两张Sim咭内地Call车无法付款？网民道破盲点 答案原来超简单！

有网民在「深圳大陆吃喝玩乐交流」FB专页发帖，他和不少港人一样，北上持有两张Sim咭，「A咭同时捆绑了大陆微讯和大陆银行，由于A咭数据流量少，所以新开多张B咭」。

楼主的「世纪难题」

楼主想知道，当他将「高德地图」App 的登记电话号码，由一个绑定了微信支付的旧号码（A咭）更换成一个新的号码（B咭）后，在使用B咭上网的情况下，是否仍能透过「高德地图」App 叫车，并成功使用与A咭关联的微信支付来付款。

楼主的疑问核心在于，他担心更换了「高德地图」的注册电话后，会影响到支付流程。

网民献计：「使唔使咁复杂？」

这个听起来令人头昏脑胀的问题，瞬间吸引了大量网民留言，大部分人都认为楼主想得太复杂：「呢啲咪叫做简单复杂化啰，搭个车都可以搞到咁复杂。」

不过，很多热心网民都提供了简单直接的解决方法，有网民建议：「一部手机可放2张卡，用B卡上网咪得啰，其他都不用改变，A卡的号码如常使用，边使又高德地图app转去B卡登记打车呢。」有网民更直截了当地给出最简单答案：「讲到咁复杂，比（畀）现金落咗车去玩啦。」

有热心网民再分析道：「搞清楚银行微信用A登记唔等于要用A流量，B上网就得。」、「你用紧个部手机，咪就系用个部手机个微讯做任何依个Apps嘅功能，根本同张电话卡冇完全直接关系，因为只要上到网，例如用WiFi都得。」

楼主亲身解画有苦衷

面对网民的「热情」回应，楼主亦有留言解释，原来他曾试过买流量包，「俾佢骗过多收三个月钱！打去人工客服普通话沟通唔到」，所以才对数据流量问题如此谨慎，最后，楼主亦感谢各位网民的帮助：「万分感谢各位师兄的帮忙」。

综合各留言，大部分网民都认为，只要手机有网络数据，不论是来自SIM卡A、SIM卡B，还是Wi-Fi，都可以使用微信支付，正如许多网民点出，这个「世纪难题」，其实答案很简单。

来源：深圳大陆吃喝玩乐交流＠facebook

同场加映：港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？

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