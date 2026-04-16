公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮

入住公屋最担心遇上怪邻居，有公屋住户发文，控诉与家人长达10多年来，一直活在邻居带来的噪音和滋扰当中，身心俱疲，近日「恶邻」终于搬走，楼主感觉重获新生，直呼「我哋一家人等咗呢一日等咗好多年」，网民纷纷涌入求教「整走」恶邻有何秘技，获得意想不到的回复。

忍足十年！公屋户靠「逆向操作」令恶邻消失 惊讶：冇谂过！

这位与家人同住公屋的网民，在帖文中表示，自己的青春并非在读书玩乐中愉快度过，反而是「喺噪音、言语暴力同无止境嘅恐惧中挨过」。他口中的「童年阴影」，正是一墙之隔的「好邻居」。

事主：10年青春恐惧中度过 噪音、监视无日无之

楼主忆述，一家人长期忍受著「大力砰门声、无间断嘅噪音」，对方更装设CCTV及门钟cam，「每日出入都好似俾人监视住咁」。帖文附上的相片，清楚记录了这场抗争的「before」与「after」。其中一张照片可见，楼主家门外的走廊，在邻居搬走前，对方在门外设置了香炉，更挂上楼主父母的相片每日装香拜祭的相片，气氛诡异；但在邻居搬走后，走廊终于回复清爽整洁。

另一张照片，是从闭路电视角度拍摄，见到该名男子弯身似在在门外「装香」，而在邻居搬离后，同一角度的走廊空空如也，楼主终于迎来了平静。

楼主坦言，多年来穷尽了一切方法，包括试过忍耐、沟通、报警、求助房署、报《东张西望》，甚至对簿公堂，但最让他们一家开心的，莫过于对方终于搬走。「我同屋企人终于可以安安乐乐瞓觉」，「终于可以自由出入，唔使再惊俾人突然大力砰门吓亲」，「呢种解脱真系难以形容」。楼主最后更向已搬走的邻居喊话：「拜拜喇Kam L，去到新地方，记住乖乖地唔好再做『音畜』滋扰其他人。」

网民好奇「点整走佢」？楼主惊讶「无谂过」

帖文引来大量网民共鸣，不少网民分享自己遇上「疯狂邻居」的惨痛经历，楼主在与网民的互动中，透露了更多辛酸细节。他慨叹，母亲因为长期的滋扰，被「搞到有焦虑同抑郁」。

有网民好奇楼主最终是如何「整走」恶邻，并建议将事件闹大，例如报《东张西望》「将呢d人渣钉系耻辱柱」。对此，楼主坦言，其实「几年前有报过东张」，但似乎未有实质作用。而对于邻居最终搬走，他澄清：「利申返：冇做任何嘢，我都冇谂过佢会搬走，我剩系觉得好开心！！！」这场长达十年的抗争，最终竟是以一个意想不到的方式迎来终结。

面对邻居的噪音，楼主表示，曾自费「整咗隔音棉」，没想到对方竟无赖到去投诉隔音棉，让他大感无奈：「唔系佢哋咁嘈我使乜要整？」楼主又指，邻居虽然是滋扰的始作俑者，却反过来「讲到自己好可怜佢先系受害人咁」，搬走时更声称是「俾我哋滋扰到顶唔顺所以要搬」。

网民搞笑倡设「恶人岛」围炉互片

有网民无奈表示：「喺香港做Ｘ街先至最开心，咩报应后果乜乜乜，玩嘢玩到个人闷都未必见到」，楼主也无奈认同「其实真系」。

有网民则提出极具创意的搞笑建议：「......揾个岛，安排呢d kam L一齐住，睇下佢地边个笑到最后」，楼主回应笑言自己「细个已经咁谂」，让他们「喺入面互片，唔好搞我哋依啲正常人」。

虽然恶邻已搬，但有网民担心「佢地搬走左即系有其他受害者将会出现」。对此，楼主表示，希望对方在新环境能够「生生性性乖啲」。对楼主一家而言，这场持续了十多年的恶梦终于结束，迎来的是久违的安宁：「依家睡眠质素好咗，终于可以一觉瞓天光」。

现行机制，如接获公屋租户受到邻居滋扰的投诉，房屋署会马上派员到场展开调查，透过现场视察、询问有关人士及／或拍摄照片以收集证据。如滋扰行为证实属于扣分制下的不当行为，房屋署会视乎违规性质，按扣分制的机制向违规租户发出警告或即时扣分，严重个案会被终止租约及收回单位。

来源：ourgoodneighbours＠Threads