商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮

一名从事殡仪业的网民昨日（15日）在商场目睹有婆婆在扶手电梯上跌倒，竟然完全无人帮手「由得个阿婆打斜瞓住喺个电梯仲一路上紧去」，这冷漠的一幕，引发网络热议。

为何婆婆跌倒无人理？殡仪仔怒轰港人冷漠 网民慨叹：太多碰瓷又沉迷手机

事发于昨日（15日）早上，楼主在社交平台出帖表示，当时刚完成出殡工作后在商场用膳，突然听见扶手电梯方向传来呼叫声。他忆述：「原来有个亚婆上紧电梯时冧低咗，但完全冇人去帮佢，冇人揿停个扶手电梯，由得个阿婆打斜瞓住喺个电梯仲一路上紧去。」

殡仪从业员冲前救人 怒轰旁人只顾拍片

眼见情况危急，楼主马上冲上前，在阿婆即将到达电梯顶部时按下紧急停止按钮，并与另一位热心男士合力将她扶到平地。现场更让他心寒的是旁观者的反应，「啲人仲要喺侧边系咁拍片同埋八卦」。他更指商场保安员反应迟缓，连基本人流管制和召唤救护车都要经他提醒才行动。楼主难掩怒气直斥：「讲真，好嬲，香港人以前真系唔会系咁。」幸好救护车迅速到场，他祝愿老婆婆平安无事。

楼主随文上载的黑白照片，记录了当时救援的瞬间，相中可见一位身穿花纹上衣的年迈婆婆，倒卧在扶手电梯出口，情况看似相当混乱。画面中有三位市民正积极施以援手：一位左臂有纹身的男士与另一位穿白色恤衫的男士半跪在地，合力搀扶婆婆；前景还有一位穿T恤的市民蹲下身，帮忙扶著婆婆，相中看到婆婆的物品散落一地。根据楼主帖文所言，他本人正是其中一位核心救助者。

网民热议：惊碰瓷 + 过度沉溺手机世界

帖文瞬间引发网民激烈讨论，有网民留言分享自己下雨天滑倒也无人理会的经历，慨叹「呢个香港真系好痴线」。为何港人变得如此「冷漠」？不少网民留言指主因之一是害怕被「碰瓷」，有网民直接指出「太多碰瓷」，楼主亦回复「的确系」表示认同。有网民坦言「个个惊一出手就中伏」，有网民亦贴出过往「好心扶人反被索偿」的新闻连结，解释了为何大众「唔敢救人」。

除了怕惹祸上身，部分网民亦认为现代人过度沉溺于虚拟世界，导致对现实感知变得麻木，有网民指出：「大家都活喺手机世界上面...对周遭事物嘅专注力差咗好多」，另一位网民更表示：「...睇太多电话短影片刺激多巴胺...开始分唔清系现实定影片。」

不过，亦有许多网民感谢楼主的义举，认为他的行为是真正的香港精神，「好彩仲有你care」、「就算净返自己一个都好，做自己认为啱既事，坚持到最后！」当有网民称赞楼主「你米系果个香港啰」时，楼主则以「老香港」三字回应赞美，言简意赅。

来源：bonleung_＠Threads