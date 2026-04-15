新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮

有新手公屋户收楼后求教，上载清水厨房照片征询网民意见——「请问呢个厨房点样整会实用啲？🙏」。有好心网民发AI（人工智能）设计图帮忙，一个转身便靓到似私楼厨房；这位好心网民接著更手把手教路生成AI图的方法，相当实用。详情见下图及下文：

新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼逐张睇↓↓↓↓

楼主：厨房点样整会实用啲

匿名的楼主日前在社交平台facebook群组「香港公营房屋讨论区(FB版) 公屋 居屋 绿置居 租置 房协 简约公屋 装修 家私 平面图 满田邨 翔东邨 隽东邨 彩石邨 晓茵邨 古隽邨 凤凰岭邨」上载相片发帖，留言指「请问呢个厨房点样整会实用啲？🙏」。

网民改做睡、房柴房

网民替人作嫁衣裳，兴致勃勃热烈回响，留言区充满五花八门的建议，有人搞笑、有人认真，有人更好心地请AI帮忙设计，亮出的设计图媲美私楼。

当中，有搞笑的网民建议直接「改做睡房，然后租出去。攞啲租金落街食」；有人发挥天马行空的想像力，笑言不如「改造成柴房...之后请个丫鬟...嘿嘿嘿」，但前提是「要喺雪山用酱板鸭救咗只狐狸先」；另有人发挥创意，建议「放多张上下格床」、「前面放张食饭枱，当櫈坐都唔错😂」。

网民认真提专业建议

还是有人认真地提出专业建议——「层架+墙身吊柜，咁似葵盛西」、「做高低枱面，一边做锌盘，另一边摆煮食炉，上面吊柜，如果你有成个厨房图则我可以俾更多设计建议你」；有人则复古地建议「买两个火水炉」。

有好心的网民更加热心地找AI帮忙设计，上载的AI设计图不但美轮美奂，陈设媲美私楼，且还意外地引发了关于如何生成AI设计图的讨论。

AI生成图 网民查问点做㗎？

有人对AI表示好奇，询问「点做㗎！！！教我！！真心！！」，好心网民回应时解释了「AI生成图，真实要度尺先知做唔做到」，并指导如何透过Google的AI模式生成设计图：

•「哈，十分简单，去Google选AI模式，俾幅相佢（编按：把相片拉入对话框，见附图），再俾指令佢你想点设计，叫佢生成图，就ok」。

•「我只系好简单讲出想幅相边个位做吊柜，边个位抽气扇及做L型枱面柜配单头炉，佢就生成图俾我」。

资料来源：香港公营房屋讨论区(FB版)

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