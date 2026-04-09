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DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:27 2026-04-09 HKT
发布时间：16:27 2026-04-09 HKT

DSE（香港中学文凭考试）笔试昨日（8日）开考，万千考生严阵以待，不过，一位女考生在考试首日即经历了一场「史诗级」的兜路事件，原本15分钟的车程，竟被一名不熟路的Uber司机变成近50分钟的「新界半日游」，途径汀九桥、青衣，甚至杀入马湾，令她险些迟到，过程惊心动魄，心情由愤怒变无奈。

DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾  司机竟反问「可唔可以补考？」↓↓↓↓

涉事应届DSE女生昨日（8日）在社交平台发帖，详述这段「精彩」的经历，并上载多张相片及影片作证，引发网民热议。

考生濒临崩溃：「去锦绣花园去X咗荃湾！」

楼主的试场是位于锦绣花园的伯特利中学，她在帖文中表示，为了准时到达该偏远的考场，元朗出发的她特意提早出门并选择乘搭的士（实为Uber Taxi），司机为一名女性。楼主忆述，一上车听到这位女司机的口音便心知不妙，但心想依赖Google Maps应该不会出大错。

岂料，这正是恶梦的开始，司机没有按正常路线走新田公路，反而驶进了青朗公路，更一度反问楼主：「系咪行错咗路？」楼主在帖文中怒斥：「我Ｘ呀你揸车定我揸车呀？」

从楼主上载的多张Google Maps实时定位截图可见，这趟旅程极度迂回，地图显示，车辆从元朗出发，竟一路向南，直奔大榄隧道，再经汀九桥、青衣，甚至绕进了马湾，完全偏离目的地锦绣花园，整个行程从早上8:02持续到8:48，足足46分钟。

楼主沿途拍下车内情况，心情从焦急到绝望，驶经汀九桥时，她在相片打上「去Ｘ咗汀九桥咩玩法」，并配上多个哭泣Emoji；当车辆驶入隧道时，时间已是早上8:36，她无奈地写下「玩Ｘ完」。

史上最跨张兜路！司机竟倡补考

在DSE开考首日，偏偏遇上这史上最跨张的兜路，在楼主上载的三段影片可见，气氛由紧张升级至火爆，起初楼主只是质问：「你系咪又行错路呀？！」但随著时间一分一秒过去，她终于情绪爆发：

「其实你唔识路咪Ｘ揸车啦，点可以兜咁远㗎......去锦上路（应为锦绣花园）去Ｘ咗荃湾，咩料呀！你系咪大陆落嚟㗎？唔识路咪Ｘ接单啦，唔迟到都变迟到啦，Ｘ你老母呀，Ｘ街，考公开试呀依家！」

她向司机强调自己是考DSE，但对方似乎不明白严重性，更问「可唔可以迟少少或者补考」，楼主在帖中直言「补你老Ｘ咩」。

在最后的对话中，女司机表示：「我唔系收你钱，我唔系收你钱。」但楼主反驳：「唔收钱大晒咩！救Ｘ命呀，你咪Ｘ再揸车啦！」最终，虽然司机没有收费，但楼主「条气都系唔顺」，更惨的是，Uber的订单纪录消失，令她投诉无门。幸好，她最终仍能赶及进入试场。

网民献计U-turn 狠批司机「玩嘢」

帖文引爆网民热烈回响，不少网民坦言事件非常荒谬，有网民化身「交通专家」，分析司机错在哪里，指出即使行错路，其实仍有多个机会可以掉头，有网民更怀疑司机「有心带你入迪士尼？」、「摆明玩嘢」。有熟悉路线的网民详细列出五个可供掉头的地点，结论是司机「唯一做啱嘅就系喺马湾掉头」。

对于楼主的遭遇，大批网民表示同情，并祝她考试顺利，有网民称赞楼主冷静，「如果系当年嘅我应该喊晒打俾老母了」，楼主也回应指自己「由嬲变无奈」。

从楼主上载的司机资料截图可见，该名司机的评分高达4.86，网民质疑：「元朗去锦绣算系极容易，都可以揸成咁，真系唔好再揸的士害人」，有网民开玩笑说，怀疑司机是故意「赶走啲竞争者」。

来源：mo._.kau＠Threads

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