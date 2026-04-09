公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮

辛苦轮到公屋，不少人会花费有限积蓄来装修安乐窝，然而，这个过程危机四伏，一名有15年经验的装修师傅在社交平台发长文，大爆三种最常见的装修隐形收费陷阱，直指「尤其细单位、公屋、居屋，师傅最钟意喺呢啲位『抽水』」，他提醒预算有限的业主们「唔好再俾人呃到懵盛盛！」

公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏↓↓↓↓

公屋单位面积有限，间隔固定，加上业主预算通常较紧。该名业内师傅在帖文中坦言，「细单位预算本来就紧，最易俾人呃！」最容易成为无良师傅的目标，他详细列出了三种最常见的隐藏收费手法：

1. 泥水工程「二次加价」

该名业内人士指「公屋旧墙本来就多裂缝」，无良师傅便会利用这点「抽水」，讹称墙身空鼓、地面不平，要求进行「额外找平」或「挂网补缝」，「每尺加$70-$110，同抢钱冇分别！」他强调这些本是基础工序，必须要求报价单写明「泥水含找平、挂网、空鼓修复」。

2. 水电工程「疯狂加位」

报价单中的「全屋水电改造」，可能只是最基本的明线走线。当户主想增加插座、移动灯位时，便会被逐项加价，「一个插苏/灯位加$500-$700，全屋加10个位，直接多咗$5000-$7000」。师傅建议，户主应先自行画好水电图，并在合约中订明所有细节。

3. 拆除工程「偷面积」

一些公屋住户会选择性清拆部分项目，交还时再付款还原，居屋则较常见全屋清拆。该师傅指出，装修清拆时，报价单写「清拆全屋」，但实际只拆表面。墙身批荡、地脚线、旧水泥层等，转头就变成「额外工程」要求加钱。他警告：「细单位拆到见红砖，分分钟加你$3000-$4800！」因此，报价单必须写明「清拆至结构层、包清走所有垃圾」。

报价单防模糊字眼 特别点名呢句：「含基础工程」

楼主在帖文中总结，许多「平价师傅」根本不靠手工赚钱，而是靠这些隐形收费来欺骗预算本已紧张的公屋业主。

他又特别指出，无良师傅最爱用模糊字眼，并特别点名：「比如『含基础工程』」！换言之，报价单见到这些模糊字句，便要打醒精神。他警告，所有这类定义不清、范围不明的字眼，都要全部划走，因为这就是他们预留的「抽水」空间，让户主日后有理说不清。

网民血泪共鸣：「唔熟唔食」最惨痛

帖文引发大量网民，特别是过往有装修经验的公屋、居屋户主共鸣，当中最多网民提到的，竟然是「千祈唔好揾熟人装修」。有网民表示被亲戚装修，「损失10几万」，形容单位「被亲戚装到旧屎咁」，最终不仅「烂尾」，更被偷走财物，需要另聘公司执漏。另一位网民更惨，其师傅「搞到漏煤气」，需要即时通知管理处关闭总掣。

有网民指出：「人生有两件事唔可以揾熟人做：装修同殡葬」，因为如果是外面的公司，「做得衰都可以大条道理Ｘ柒；自己人做，Ｘ又唔系，唔Ｘ又唔系」，陷入两难局面，有网民亦深有同感慨叹，装修师傅「唔熟唔食」，找熟人反而更易出事。

不过，有网民亦持不同看法，认为「一个来往好密切嘅亲戚，都知佢人品如何吧」，表示自己的亲戚就装修得很好，认为不能一概而论。

插座收费引争议 师傅反驳「合理价」

另外，对于楼主提到「一个插苏/灯位加$500-$700」是「黐线操作」，引起了部分同行的反驳，有自称师傅的网民留言：「苏位 500-700 叫黐线操作？你想水人就系真嘅」，认为这个价格相当合理，甚至有网民表示「好多年前一个苏位已经五百啦！而家七百真系合理！」

楼主未有回应有关反驳，不过，有网民指出重点并非价钱本身，而是收费的时机：「楼主意思系开头唔提，整靓个报价，签咗之后先知唔包电制，到时先逐个计，条数喺返都，甚至仲贵过人。」这正正就是楼主所指的「隐形收费」操作模式。

来源：victor_lin88＠Threads