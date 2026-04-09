骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮

街头骗局又新有进化版！有女网民在社交平台分享在尖沙咀天星码头，遇上以$13船飞作诱饵的千元假钞局，事后她心痛慨叹的一番话引发网民共鸣热议。

骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣↓↓↓↓

女事主在帖文中表示，刚过去的周日（5日）正准备在尖沙咀天星码头入闸，打算乘船前往湾仔，但「入闸前比两个中亚男士叫停咗」，对方声称不懂得如何购买船票。事主热心帮忙操作售票机，惟对方表示没有电子支付方式，并询问事主可否代为付款，他们再以现金方式归还。

码头惊魂：好心帮忙反被催促

事主见船费只是13元，便问他们有没有零钱。这时，对方只「做样攞咗3蚊出泥」，当事主追问余下的10元时，其中一人竟「打开个银包话得张1000蚊」。事主见面额巨大，建议他们向职员求助，但对方却称职员无法找换，并坚持要事主帮忙。

事主此刻察觉有异，觉得「佢地鬼鬼地」，便以自己只有八达通为由拒绝。没想到对方竟催促说：「有船啦」。事主没有理会并转身离开，但最讽刺的一幕发生了，「佢哋唔知用咗咩方法入闸，跑过咗我顺利登船，而我Miss咗班船。」

向骗徒喊话：「我希望继续保持善良 但请不要利用人类的善良」

事主总结时认为，骗徒的目标并非区区13元的船费，而是「好大机会系想博人同佢唱咗𠮶张1000蚊」。

她慨叹，正是因为这些人的存在，导致「人同人之间嘅信任越嚟越薄弱」，她表示自己曾试过在街上需要别人帮忙，结果「都冇再有人愿意伸出援手」，她痛心地向骗徒喊话：「我希望继续保持善良，但请不要利用人类的善良。」

网民共鸣：骗子太多 好人难做

帖文一出即引发大量网民共鸣，许多网民认为事主非常警觉，并直指这很大机会是骗案，骗徒手中的千元大钞「好大机会系假钞，小心」。有网民更表示：「我宁愿蚀$13（当捐钱卖旗做咗善事）好过最后你帮佢唱散咗张$1000」，以免收到假「金牛」而因小失大，有网民更指出，类似的「唱钱」骗案手法，电视节目《东张西望》也曾经报导过。

不少网民都认同及感叹「好人越来越难做！太多骗子」，有网民称，因为骗子横行，现在「见到唔系香港人都直接无视」，甚至「任何人经过问我嘢，我都当睇唔倒」，以求自保，避免麻烦。

对于应对方法，网民亦纷纷献策，大部分人都认为，只要涉及金钱，「一律say NO」，或者建议对方「自行去附近7仔OK买啲嘢都唱到」，网民们认为更直接的方法是「即刻揾警察」，有网民强调：「我觉得这个世界上真是需要人帮助，只会是，『请你帮我报警』，而不是你可不可以借钱或给他钱！」

不过，亦有网民分享自己曾遇到类似情况，最后同情心驱使下跟对方换钱，幸好「最尾入落去入钱机系真钞！」虽然如此，大部分留言都认为，现今社会必须「做人要保持善良但要有防人之心」，尤其女性单独外出时，更要加倍小心。

来源：ginachantc_＠Threads