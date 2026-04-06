乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮

网络疯传有乘客竟携带一个巨型金属气罐搭港铁，现场拍到照片，该物品疑似为压缩气罐，由一名女乘客携进港铁并放在座位前，现场虽有不少乘客却完全「无视」潜在危险，引起网民热烈讨论。

港铁发言人回复《星岛头条》查询表示，严禁任何人士携带危险品及易燃物品（包括石油气及压缩气体等）进入港铁范围。若有乘客见到相关情况，应立即通知港铁职员，以便作出适切跟进。

乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员↓↓↓↓

从现场网民拍摄的相片可见，一名戴白色鸭舌帽的女乘客安坐在座位上，双腿之间的地上却赫然放著一个鲜粉红色的巨型金属气罐，与周遭低头滑手机的乘客形成强烈对比，场面极具冲击力。

车厢乘客视若无睹低头滑手机

根据相片，该名携带气罐的女子亦正低头专注地看著自己手中的电话，神态看似相当自若，对身前的巨物和周遭环境未有特别的理会。而她身旁的乘客们，反应亦显得异常平静。他们同样都是低著头，各自专注于自己的手机屏幕，似乎对眼前这个极具视觉冲击力的粉红色气罐视若无睹。

帖文引发热烈讨论，对于气罐内的物质，网民们众说纷纭，有网民凭其粉红色樽身，推断是派对用的「氦气，泵气球用」；亦有网民认为是冷气师傅用的「雪种」。翻查资料，相中粉红色气罐与压缩冷气雪种气罐外形高度相似。

影相公审 VS 即时举报

网民们对有乘客携带压缩气罐搭港铁感到震惊，不少网民忧心忡忡地质疑：「点解可以带罐咁嘢坐地铁？！爆起上来点算？」有网民亦不禁惊呼「咁都得」，有网民甚至以「粉红计时炸弹」来形容该气罐，直斥携带者罔顾全车乘客安全。

面对潜在危险，网民们对于现场乘客仍「漠视」「专心睇手机」感到不可思议：「想点？想一镬熟？」有网民警告万一该气罐爆炸可以引致极严重后果，危害全车乘客：「冇事咪返屋企，有事成车返地府」，部分网民甚至批评拍照者面对潜在危险，却只拍照放上网，未有采取即时行动：「觉得有问题嘅话一系揿钟揾车长，一系下一个站揾职员再唔系打3条9」，认为在网上公审于事无补，甚至可能错失阻止危险的时机。

2021年妇人推石油气罐搭车 港铁报警

不过，在一片恐慌之中，网民的幽默感再次「上线」，有网民戏称这可能是最新款的潮流单品：「可能系巴黎世家新袋呢」，此话一出，各种创意猜测接踵而来，有网民笑指「表面上佢系一樽气油，其实佢系一款吸尘机」，有网民更开玩笑地认为它可能是「抽湿机」、「一个电饭煲添」，甚至是「士多啤梨味果酱家庭装」，令原本紧张的气氛增添了不少笑料。

根据《香港铁路附例》，除获港铁公司妥为授权的人员外，任何人不得携带受《危险品条例》(第295章)的条文所规限的物质或其他东西进入铁路处所的任何部分。2021年网上亦疯传相片，一名中年妇人以手拉车推着一罐石油气罐乘搭港铁，该妇人被发现佐敦站上车，至葵芳站下车，港铁当时将事件交予警方跟进。

港铁：若乘客见到相关情况 应立即通知职员

就网上流传的涉事相片，港铁发言人回复《星岛头条》表示，不清楚其来源及拍摄时间。翻查近日记录，并没有相关事件的报告或发现。



发言人表示，港铁公司致力为乘客提供安全的乘车环境，严禁任何人士携带危险品及易燃物品（包括石油气及压缩气体等）进入港铁范围。若有乘客见到相关情况，应立即通知港铁职员，以便作出适切跟进。

来源：Thomas But、马路的事讨论区＠facebook