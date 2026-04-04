月入3万至4万元陷「精致穷」困境？ 打工仔细数开支清单呻户口每月清零 月光族：万二分同意｜Juicy叮

生活柴米油盐每样皆花钱，有打工仔在网上细数开支清单，指月入3万至4万元可谓陷入「精致穷」困境，随时月头「扮中产」、月尾「食树皮」，户口每月清零。有月光族网民对此大有共鸣，表明「万二分同意」。详情见下图及下文：

月入3万至4万元陷「精致穷」困境？ 打工仔细数开支清单呻户口每月清零 月光族：万二分同意逐张睇↓↓↓↓

楼主：系一种最无力嘅「精致穷」

楼主前天（2日）在社交平台Threads以「生活」为发帖，精辟地留言指「觉唔觉喺香港，月入$30,000到$40,000呢个Range（范围），根本就系一种最无力嘅『精致穷』？💸」。

楼主续指「表面上睇，出入商厦、得闲饮杯Oat Milk Latte（燕麦奶拿铁）、放假飞转日本／深圳、偶尔搭下的士，外人觉得你过得唔错，连啲亲戚都以为你发达。但现实系点？」。

楼主：户口每个月都系清零

楼主接著力数「扣完MPF、俾完家用、交租（或者储首期）、再扣埋保险同日常开支，户口每个月都系清零。月头『扮中产』，月尾『食树皮』。最惨系卡喺个尴尬位：穷又穷唔过公屋赢家，富又远远追唔上私楼业主。

老细觉得出呢个价买起咗你条命，疯狂Chur（紧迫）你；老一辈就话：『我当年揾一万都养大3个仔女啦，系你哋大洗！』（大佬，当年层楼几钱呀？😮‍💨）」。楼主最后感慨『其实大家都只系一个著得光鲜亮丽嘅高级齿轮』」。

网民：高级基层、高级草根

楼主这份对「精致穷」现象的描绘，触动了网民心弦，不少人在回应栏分享类似经历和感受。有网民直指帖文内容「中肯」、「完全系心声」、「咪就喺夹心阶层啰～」、「高级基层」、「3万-4万如果有家庭或者有拍拖直头系高级草根」。

有人直呼「简直唔够用，月尾穷到窿」、「万二分同意。月光人上」、「其实而家月入3万几系属于低薪一族😢」、「3万-4万元供埋楼自己啱啱好够使，拍拖要食土」。

另有人则观察到「唔买楼，无小朋友， 同屋企人住，就系第二个世界」、「无拍拖，30k-40k好好洗😌😌😌😌」、「如果有父荫，唔使供养父母，又冇生小朋友，还可接受」、「3万-4万如果唔使供楼／租楼，家用唔使点俾，自己又唔大使，唔算太差⋯⋯但只要有同住宿有关嘅固定支出，压力自然大…！」。

网民：10年前揾4万元尚可以

有网民认真地称「10年前揾4万元尚可以的，今时今日起码月薪6万元才能过比较优质少少的生活了」、「一家五口而家基本开支都要4万5」、「十几年前40k就把炮，而家乜Ｘ都贵，今时今时揾30k、40k真系周街都系。叫做唔使就住就住咁消费，过住啲基本唔算豪又唔算差嘅生活。但唔刻意去悭钱，基本上月月清储唔到咩钱／无乜剩钱再投资。其实购买力同十几年前啲揾两万差唔多」。

有人则教路「会喺股票度创造万五到两万一个月做零用钱」。然而除了花钱角度，有网民从工作角度去看，称「揾呢个数嘅都系公司入面嘅夹心阶层，高层讲唔上，但又未到底层，而呢层又系公司最危险嘅一层，裁员永远裁呢一批先，变相有钱都唔敢使」、「同意俾老细Chur死，呢个人工都唔系Junior（初级），但又唔系高层，老细预你乜都识乜都做到，你推唔走，唯有硬食」。

网民乐观：比上不足比下有余

有人则提出不同的生活态度，指「月入40000元，用月入两万五心态生活，你会过得很舒服！」、「我好乐观，比上不足比下有余，穷风流一世就够」、「我揾3万几一个月，但我好开心㖞，都唔觉得自己穷，唔怪之得啲幸福感排名，香港成日咁低啦，知足常乐呀！」。

另有网民提到「点解仲会有人用月薪比较生活指标，唔理你几多月薪，咁你资产储备呢？单有7万-10万元月薪无资产储蓄，得债务开支都可以穷生活，得1万-2万月薪但有几百万资产储蓄系另一个讲法，系睇你舍得将储备使几多，使在边方面，生活指标仲要考虑个人理财方向，使钱目标。完」。

有人则反指「你唔系精致穷，你系冇理财能力，30k照去旅行生活正常一样可以储10k。完😅」、「如果Fresh grad（毕业生）而且份工有晋升空间，呢个人工过得起呢啲小奢侈」。

资料来源：larrylammusic＠Threads

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