新界东海鲜档卑劣手法移形换鱼 网民揭穿游水黄花变死黄花 奸商大减价骗大叔落㗳｜Juicy叮
更新时间：15:39 2026-04-03 HKT
发布时间：15:39 2026-04-03 HKT
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新界东一海鲜档被揭发以卑劣手法「移形换鱼」，把游水黄花鱼变死黄花，奸商鱼贩以大减价10大元诱骗大叔顾客落㗳。详情见下图及下文：
新界东海鲜档以一手法移形换鱼 网民揭穿游水黄花变死黄花 奸商大减价骗大叔落㗳逐张睇↓↓↓↓
游水黄花$80死鱼$70
楼主日前在社交平台Threads以「移形换鱼」为题发帖，留言讲述亲眼目击的奸商手法，指「话说前几日去街市买餸，喺海鲜档睇下望下，隔离有个阿叔喺度撩紧个胶兜𠮶两条黄花」。
楼主续指，「女渔贩见势就即刻攞起另一条死咗嘅黄花推销俾阿叔话$70（识游水𠮶啲$80），阿叔无理佢行咗去另一边睇其他鱼」。
楼主讲述后续时称「于是，女渔贩趁阿叔不为意转身将手上条死鱼抛咗去㓥鱼男𠮶边」。
㓥鱼男攞返条游水黄花出嚟
奸计部署完成，「几秒后，女渔贩再攞起条游水黄花推销俾阿叔$70，咁阿叔就落㗳买，然后按流程㓥鱼、交收，交易完成，阿叔攞住装住条鱼嘅胶袋离开」。
重点来了「大约10秒后，㓥鱼男攞返条游水黄花出嚟俾女渔贩放返喺胶兜度卖」。楼主于是感叹「 唉😮💨！我唯有以后尽量唔再帮衬佢啦！」。
网民：介唔介意讲下系边一个街市？
由于楼主并无透露地点，于是有好奇的网民查问「介唔介意讲下系边一个街市？」。厚道的楼主始终无意公开海鲜档详情，礼貌回应「唔系几好嘅，只可说是新界东」。
资料来源：fion.cheungsiufong＠Threads
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