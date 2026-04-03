鬼祟潜屋邨走廊疑淋液体 「大侠」怪汉再出动 网民搭䢂撞到正 网上缉凶｜Juicy叮

一名以长尾夹自制尖顶报纸帽，手持棍状物体，一身打扮像「大侠」的口罩怪汉，早前鬼祟潜入屋邨或居屋走廊怀疑在一单位外淋液体，一举一动被天眼镜头拍摄下来。这位「大侠」近日怀疑再次出动，有网民搭升降机时撞到正，事后在网上缉凶。详情见下图及下文：

鬼祟潜屋邨走廊疑淋液体 「大侠」怪汉再出动 网民搭䢂撞正网上缉凶逐张睇↓↓↓↓

去年8月疑犯案

楼主早前（2日）在社交平台Threads上载一条摄于去年8月的短片发帖，留言指「头先俾我见到，搭䢂有条友好似片中嘅人......」。

从楼主上载的旧天眼短片见到，「大侠」犯案前已早有准备，不但戴上口罩，还把报纸卷成尖帽状，以长尾夹夹实驳口，笠在头上倒有几分大侠感觉，加上手持的棍状物体，造型更是神似。

抬头偷望镜头

片中见到「大侠」鬼祟潜入疑似公共屋邨或居屋走廊，走到一大门前抬头偷望一下天眼镜头，下意识地整理报纸帽后，把手放入疑似载有黄色液体瓶子的手抽胶袋内，再行前一步有所动作。

天眼镜头还捕捉到「大侠」转身离开，在走廊渐行渐远的全程。由于戴报纸帽也无法遮挡「大侠」的容貌，有好心网民建议楼主「下次再见到佢话声佢听唔好悭用报纸喇」。

网民：佢喺度做乜嘢？

由于天眼镜头的角度问题，不少网民好奇「大侠」究竟在大门前做了甚么事，查问「是否想爆格」、「咁佢喺度做乜Ｘ嘢呀？」、「似淋红油惊淋到自己」、「鬼鬼鼠鼠用报纸📰遮住个头+戴口罩😷唔俾你拍到佢个样咁醒目😟😟佢只手拎嘢出嚟？」。

楼主现身回应时指，「系呀，佢好唔专业」、「想喺门口淋液体，咁啱我喺门入面，开门佢走人」。

有网民则留言分享类似经验——「我都撞过啲私烟摄宣传，我揸支棒球棍，开门叫佢执返啲垃圾走🤣🤣🤣」。

资料来源：kenny198523568＠Threads

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