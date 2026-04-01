公屋收合格信以为上岸？申请者惊爆再收「呢封信」忧存变数：派咗两次都收到！过来人派定心丸｜Juicy叮

有公屋申请者在社交平台发文，表示自己在收到合格信后，再收到房屋署的另一封信，不禁忧心忡忡地问：「请问有冇人收合格信后，再收到呢封信」，帖文引发热议，不少「同路人」分享了相似的经历。

公屋收合格信以为上岸？申请者惊爆再收「呢封信」忧存变数：派咗两次都收到！过来人派定心丸↓↓↓↓

申请人收到合格信一般已达轮候配房阶段，申请人通过详细资格审查，确认符合申请资格，当有适当可供编配单位，房屋委员会将会发信通知。根据楼主在「公屋讨论区」FB群组分享的相片，该信件由房屋署的「申请公屋编配小组」于3月23日发出。信中内容大意是通知收信人，房屋署正就其个案进行深入调查及覆检，如有需要，处方会约晤申请人或家庭成员及提供补交文件。

这封突如其来的「抽查信」，令不少满心期盼上楼的申请人感到徬徨，楼主在留言中就坦言，自己向房屋署查询时，对方称「好多人都会收到，但系查唔查㗎另外一回事」。

网民分享亲身经历：有人要补交数年前文件

帖文引来大批申请公屋网民的留言，有网民安慰楼主，指这是随机抽样调查，「不论你申请到边个阶段都有机会中抽查」，更有网民表示「唔够一星期又寄信黎话查完」，劝楼主只要如实申报就不用担心。

不过，有网民分享了更复杂的个案表示，自己「3月7日抽查，3月13日再收补资料信」，房署更要求她补交「21年取消户口文件」，而她的申请是在22年才递交的，审查相当严谨，有网民提醒，审查范围极广，会「查海外及内地资产」。

网民：提供资料真确 点查都冇问题

面对这突如其来的审查，部分申请网民忧虑可能令上楼之路添变数，有网民指「派咗两次都收到呢封信」，结果「等咗四个月啦未仲未有消息」，楼主亦与其他申请人交流，表示自己「而家等配房上楼」，但收到此信后只能「得个等字」。

不过，多名网民均指出，其实覆检理所当然亦属常规程序，不会影响上楼进度，房屋署在申请人上楼前的任何阶段，甚至「入住半年都会覆查」，是为了确保公屋资源能公平分配给有需要人士。有网民强调：「冇问题，只要你申请嘅时候提供嘅资料系真确，点样查都冇问题。」此番言论获不少网民赞同。