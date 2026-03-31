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重开内地电话要签7年死约？港男急求救 精明网民教路：转用这Plan更划算｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:05 2026-03-31 HKT
发布时间：16:05 2026-03-31 HKT

有港人在社交平台发文求助，指自己因忘记为内地手机号码增值，导致号码被电讯公司注销，当他向电讯商查询如何重开号码时，竟被告知除了要补交所有欠款外，更需要签订一份长达七年的新合约，并预缴全部费用，事件引发网民热议。

重开内地电话要签7年死约？港男急求救 精明网民教路：转用这Plan更划算↓↓↓↓

该名港人在「深圳大陆吃喝玩乐交流」FB专页发帖表示，他一个内地手机号码因忘记充值而被注销，欲重开时，职员提出的条件令他感到惊讶。

他起初在帖文中误将「月费」写成「年费」，引起网民误会，其后他澄清并更正：「真系唔好意思，上个帖打错字令大家误会！系￥38月费，唔系年费，觉得唔妥系要续七年并付全费。」换言之，楼主认为需要一次签7年合约，而且月费无任何优惠，才能重用旧号码，令他觉得极不合理。

事主呻「唔妥」：被要求预缴七年月费

帖文吸引大批网民留言，大部份网民都认为「唔合理」，不少有经验的网民指出，楼主遇到的情况，很可能并非官方直营店，而是俗称的「艇仔店」：「官方嘅旗舰店或者打上去hotline都得...但凡要签长约，差不多肯定系呃你」，另一位网民亦分享道：「门市有好多...艇仔店，艇仔店不是骗人，只是绑定你一年两年，佢哋要交数交业绩。」

有多名网民更表示曾有类似经历，被人游说签订长约，「我最近都问过要签四年」、「我上次去...都系想呃我，话要签5、6年约」，他们暗示楼主遇到的「七年约」，似乎是这些销售手法的「进阶版」。有网民亦分享自己朋友的真实个案，指朋友「真系同楼主一样，要续7年并付左费～每月人民币38～在福田口岸...开的」。

精明网民教路：转用「保号Plan」光顾直营店

面对这种情况，精明网民们亦纷纷献计，最多网民提及的解决方法，是转用俗称「养卡」的低价「保号Plan」，有网民称：「我上一次补交欠费, 同时仲转埋养卡PLAN RMB 8/月」，亦有人表示自己「用咗一年RMB38 plan之后转左8蚊plan」。这些低价月费计划，对于不常使用数据，但又需要保留号码接收短讯的用户来说，是相当划算的选择。

网民普遍建议，处理这类问题最稳妥的方法是「要去官方直营店办」，或者直接致电电讯商的客户服务热线处理，因为非官方授权的店舖，职员为了追赶业绩，往往会推销各种不必要的昂贵长期合约。

不过，楼主亦道出自己的难处，就是旧号码「绑咗一个大陆银行户口就够烦」，令他不能轻易放弃号码，陷入两难局面。

来源：深圳大陆吃喝玩乐交流＠facebook

同场加映：深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
 

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