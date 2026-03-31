长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮

社企「银杏馆」发文分享其在深水埗经营的冰室，遇到一位伯伯每日到来用两元买一碗白饭，该阿伯会连续说三次：「我有畀钱㗎！」店员为守护这位食客尊严的举动，感动不少网民。

长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民感动：真心respect↓↓↓↓

社企「银杏馆」在其Facebook专页发帖分享这则「两元白饭的尊严」的事件，这位被称为「辉叔叔」的伯伯，每日会到来以两元买白饭，并连续说了三次「我有畀钱㗎！」。起初，他因为会自言自语，行为被视为「好似好奇怪」，店员只好安排他坐在室外。

「我有畀钱㗎！」网民：铿锵的尊严

每天，他都会来到冰室，坐在同一个位置，「用两元买一碗白饭，豉油捞饭，加一杯水。」然而该冰室店长的一句话改变了大家：「唔好用自己把尺去度人。」自此，员工开始在辉叔叔的两元白饭里，悄悄地多加一些餸菜。

从帖文附上的相片可见，辉叔叔身穿一件略为褪色的粉红色T恤和黑色短裤，坐在店外的木桌旁，正往碗里添加豉油，而他面前的绝非一碗单调的白饭，而是铺上了煎蛋、蔬菜和肉的「爱心饭」，旁边还有一大碗热汤和一杯水。

店员「加料」温暖食客仿傚

这份「加料」的温暖，不仅来自餐厅，帖文提到，这份善意像涟漪般扩散开去，「有客人请他奶茶，有街坊叫他打包饭回家给母亲。」

渐渐地，辉叔叔的改变有目共睹，「以前，他几个月穿同一件衣服，现在偶尔换衫，异味也淡了。」银杏馆在文末写道：「《银杏冰室》不止是一间餐厅——每一碗饭都有尊严，每一杯茶都有人情味。」

网民：「唔好用自己把尺去度人」

这个充满人情味的事件，引来网民排山倒海的正面回响，最多人引用的，就是店长那句充满智慧的「唔好用自己把尺去度人」，有网民大赞「呢句好对！在外跑多了，会明白每个人生活的背后都有苦衷都有故事」，认为尊重与包容能让世界更美好。

辉叔叔坚持付钱的举动，也让许多人看到了「尊严」的重量，有网民感言：「用2元食饭，就辉叔，就是一个铿锵的尊严。」有网民亦说：「他畀咗两元，食碗饭也抬得起头。」不少网民对餐厅「咋咋帝加餸」（悄悄地加菜）的温柔手法表示「真心respect」，认为这是在守护对方尊严的前提下提供帮助。

有网民提到，现实中有许多长者「执一个上午纸皮，都只得五蚊」，感谢银杏馆这样的「『过份的』良心店」为基层带来温饱与尊严。

来源：银杏馆＠facebook