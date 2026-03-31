Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:11 2026-03-31 HKT
发布时间：13:11 2026-03-31 HKT

社企「银杏馆」发文分享其在深水埗经营的冰室，遇到一位伯伯每日到来用两元买一碗白饭，该阿伯会连续说三次：「我有畀钱㗎！」店员为守护这位食客尊严的举动，感动不少网民。

长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民感动：真心respect↓↓↓↓

社企「银杏馆」在其Facebook专页发帖分享这则「两元白饭的尊严」的事件，这位被称为「辉叔叔」的伯伯，每日会到来以两元买白饭，并连续说了三次「我有畀钱㗎！」。起初，他因为会自言自语，行为被视为「好似好奇怪」，店员只好安排他坐在室外。

「我有畀钱㗎！」网民：铿锵的尊严

每天，他都会来到冰室，坐在同一个位置，「用两元买一碗白饭，豉油捞饭，加一杯水。」然而该冰室店长的一句话改变了大家：「唔好用自己把尺去度人。」自此，员工开始在辉叔叔的两元白饭里，悄悄地多加一些餸菜。

从帖文附上的相片可见，辉叔叔身穿一件略为褪色的粉红色T恤和黑色短裤，坐在店外的木桌旁，正往碗里添加豉油，而他面前的绝非一碗单调的白饭，而是铺上了煎蛋、蔬菜和肉的「爱心饭」，旁边还有一大碗热汤和一杯水。

店员「加料」温暖食客仿傚

这份「加料」的温暖，不仅来自餐厅，帖文提到，这份善意像涟漪般扩散开去，「有客人请他奶茶，有街坊叫他打包饭回家给母亲。」

渐渐地，辉叔叔的改变有目共睹，「以前，他几个月穿同一件衣服，现在偶尔换衫，异味也淡了。」银杏馆在文末写道：「《银杏冰室》不止是一间餐厅——每一碗饭都有尊严，每一杯茶都有人情味。」

网民：「唔好用自己把尺去度人」

这个充满人情味的事件，引来网民排山倒海的正面回响，最多人引用的，就是店长那句充满智慧的「唔好用自己把尺去度人」，有网民大赞「呢句好对！在外跑多了，会明白每个人生活的背后都有苦衷都有故事」，认为尊重与包容能让世界更美好。

辉叔叔坚持付钱的举动，也让许多人看到了「尊严」的重量，有网民感言：「用2元食饭，就辉叔，就是一个铿锵的尊严。」有网民亦说：「他畀咗两元，食碗饭也抬得起头。」不少网民对餐厅「咋咋帝加餸」（悄悄地加菜）的温柔手法表示「真心respect」，认为这是在守护对方尊严的前提下提供帮助。

有网民提到，现实中有许多长者「执一个上午纸皮，都只得五蚊」，感谢银杏馆这样的「『过份的』良心店」为基层带来温饱与尊严。

来源：银杏馆＠facebook

同场加映：68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
01:34
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
13小时前
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&A
03:10
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&amp;A
社会
6小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
23小时前
青马大桥的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
01:08
青马大桥2死车祸｜的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客双亡 巴士车长涉危驾被捕
突发
9小时前
资深大律师｜六人获委任 委任典礼5.16举行
社会
4小时前
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
生活百科
4小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
15小时前
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
时事热话
4小时前
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
即时娱乐
4小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
2026-03-30 14:00 HKT