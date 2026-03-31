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公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:00 2026-03-31 HKT
发布时间：10:00 2026-03-31 HKT

轮候公屋成功「上楼」本应是喜讯，但派到哪里，往往令不少人陷入选择障碍，有港男在社交平台分享，首次获派位于葵青区的安荫邨嘉荫楼，但他毫不犹豫地拒绝，引发热议。

公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝↓↓↓↓

楼主近日在「公屋讨论区-香港facebook群组」发帖，以「嬲爆」形容自己获派葵青区的安荫邨嘉荫楼的心情，他豪言：「完全唔需要考虑，睇都唔睇，即刻签纸拒要」，并形容该处为「葵青区倒数排行榜，除咗葵盛西，就到佢啦！甚至可能，有过之而无不及」。

网民预言：二派葵盛西 三派象山邨

帖文引发热烈回响，大量网民对于楼主的果断拒绝，留言「赠兴」，有网民戏谑地表示：「二派葵盛西，三派象山邨」，此话一出，立即获得不少共鸣，有自称居住象山邨超过30年的前居民慨叹，该处「连超市都接埋（执笠）」，形容「面山～等如面壁一样」，与世隔绝，有网民更笑言，除了象山，还有「压轴石围角」、「丽瑶邨」及「梨木树二」等著楼主。

安荫邨居民大平反：商场已翻新 交通便利

正当楼主对安荫邨嗤之以鼻时，不少现任或前居民挺身而出为其平反，有居民详细列出安荫邨的现况，指商场翻新后已今非昔比，生活配套齐全：「有惠康、面包舖、茶饮店、OK、7-11、药房、点心舖、茶餐厅、大快活、日本城、优品360」，虽然买新鲜餸菜要「行远少少落石荫街市」，但基本生活绝无问题。

交通方面，居民又指出楼下就有小巴及巴士线（如31、235号）前往荃湾及尖沙咀，并非如传闻般不便，有网民更贴出巴士App截图，证明由安荫到荃湾众安街仅需约20分钟，反驳「搭车要一个钟」的说法。他们认为楼主「睇都唔睇就拒绝，严重走宝」，并指出安荫邨的单位「间隔四正」，非常实用。

除了硬件设施，邻居的质素亦是网民的讨论焦点，有前居民声称，现在的安荫邨有大量南亚裔人士聚居，有人抱怨「晾衫裤喺走廊，开门煮嘢食成条走廊臭晒」，甚至「搭个lift都比（畀）人scan几次」，认为对生活造成滋扰。不过，也有网民认为这在现今的公共屋邨已是普遍现象，「有边条邨冇」，只是多与少的分别。

拣楼哲学：见好就收 vs 坚持到底

楼主的抉择，亦引发了一场关于「拣楼哲学」的辩论，部分网民支持楼主「企硬」，认为「一派一定系俾d垃圾你」，博下一次派到更好的选择。不过不少网民认为楼主过于挑剔，「有得注重嫌三嫌四，好多人恨得恨唔到」，他们指出，现时租金高昂，「迟一个月支出多一个月」，而且只要住满一定年期便可以绿表资格购买居屋，无需过于执著首次派发的地点。

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组

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