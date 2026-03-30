港铁家长带小童跳闸被围截细路爆喊 网民怒轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮

有网民昨日（29日）在港铁站目击有家长带小童跳闸逃票，结果当场断正被港铁职员截获，小朋友被吓至大哭，事件掀起热烈讨论，网民一面倒炮轰涉事家长身教失败。

港铁家长带小童跳闸被截细路爆喊 网民怒轰身教失败：一世阴影自己攞嚟↓↓↓↓

有网民昨日（29日）在「车cam L（香港群组）」facebook专页发相发帖，分享一则令人侧目的事件，楼主在港铁站内，目睹有家长疑搭霸王车「带住个小朋友跳闸」，结果当场被港铁职员捉个正著。

楼主在帖文中表示，当时这两名成人及小童逃票者「俾几个职员围住，小朋友已经被吓到大哭」，更慨叹家长行为结果为小朋友带来「1世嘅阴影」。

从楼主上载的现场相片可见，在港铁的出入闸机附近，有四名身穿黄色制服的港铁职员，正围住一名女子及一名疑似女童，相信她们就是事件的主角，场面显得相当紧张，相中见到有乘客驻足观看。

网民闹爆：阴影系自己攞！

帖文引发热烈回响，风向一面倒，几乎无人同情该名家长，网民们纷纷猛烈抨击家长带小童的逃票行为，认为家长的身教极为重要，怒斥这是「垃圾父母」、「怪兽家长」的所为，直言「大人教坏小朋友」、「自己衰就算啦仲要教坏细路」，认为这种贪小便宜的行为「得不偿失」。

对于楼主提到小朋友会有「一世嘅阴影」，有网民反问：「阴影？唔系唔知自己犯紧罪系嘛？」有网民更认为「犯法有阴影咪啱啰」，这样才能让小朋友知道犯错的后果，「唔通偷嘢无阴影先叫帮佢成？？」

有网民更作打油诗嘲讽：「唔去冲闸，就无阴影，自己申请，系度讲经。」部分网民甚至揶揄道，小朋友之所以大哭，可能并非单纯因为害怕，而是「平时跳冇事但今次跳衰咗而喊」。

网民撑严惩：「捉到正, 好嘢！」

事件中，港铁职员的果断执法获得网民力撑，纷纷留言「捉到正, 好嘢！」、「捉得好」，网民纷纷认为，逃票行为不能姑息，必须「要重罚」，有网民更建议推更强硬的措施，「最好整个专用广告版，贴晒佢啲相出嚟」，以儆效尤。

有网民亦分享自己的经历，指逃票问题普遍，曾「试过入闸比（畀）个大叔痴（黐）我入闸」，对方还催促自己快点走，有网民则从经济角度分析，指「就系呢啲人唔畀钱，港铁赚少咗，咪加票价系畀钱嘅人身上啰」，最终受害的还是奉公守法的市民。

来源：车cam L（香港群组）＠facebook