门外疑现诡异踩线记号 独居户惊到唔敢去厕所 网民拆解烟头、钉、纸皮石格数密码｜Juicy叮

有独居户怀疑被贼人在门外摆放诡异的踩线记号，惊到厕所都唔敢去。对于一对摆放端正，好比肃立的「烟头＋钉」，网民尝试细意拆解烟头、钉、纸皮石格数当中潜藏的可疑密码。详情见下图及下文：

门外疑现诡异踩线记号 独居户惊到厕所都唔敢去 网民拆解烟头、钉、纸皮石格数密码逐张睇↓↓↓↓

楼主：屋企门口被放烟头同钉

楼主早前（26日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「X，好X惊，屋企门口被人放烟头同埋钉，放到好X端正，贴埋一齐，好似同我肃立咁。系被人做记号定系我谂多咗😭近排屋企得我自己一个」。

楼主：发现个下惊到厕所唔敢去

楼主描述的令人不安景象相当到位，但见一个烟头与一支钉子被整齐且紧密地摆放著。

由于楼主强调「近排屋企得我自己一个」，这份独居状态更增添恐惧，在回应栏补充时坦言：「近排都系下昼出门口😭」、「发现个下真系惊到厕所唔敢去」、「吓到我房门都锁埋😖」。

高科技保安法——装cam

楼主的恐慌在网络上引起网民关注，纷提供建议协助保障居家安全。不少网民都担心这可能是一个不怀好意的「记号」，提醒楼主「出入要留神」。

有人务实地提供多种安全建议，包括高科技的「装cam（镜头）」，买一款「当有人经过你屋企佢会自动响，有提示」，甚至买锁加强保安「建议大门内装多几个锁头，屋入边可以多重反锁」。

低科技保安法——门口摆对男人鞋

有人作低科技建议，如「摆对男人鞋喺门口」、「摆空城计，长期打开度门」、「你不在家时，屋企长期播放收音机节目，等佢以为有人」、「长开电视或播音乐，出门口同空气讲byebye（拜拜）、「整个收音机，或电视机成日开住」。

另有人提出「回到家同空气讲返嚟啦今日无出去咩」、「如果有拜神咁你出门口嘅时候烧一烧枝香喺门口，多数人都会觉得屋里面有人／好快会返屋企」、「黐个欠债还钱系门口，佢即刻转目标😂」、「录制啲狗吠声，同人声，冇人𠮶阵循环播放」。

对于已发现的「记号」，有人直接建议「一脚踢到佢冇雷公咁远啦」、「扫走佢咪无咗啰」；但细心的楼主则谨慎地回应：「我𠮶阵都系踢走，不过好似收埋更好，万一真系有咩发生都叫做证据😔」。

网民提混淆视听做法

有网民建议采混淆视听法，「放多粒钉同烟头，大一大佢」，甚至「放多几个喺同层唔同单位」、「你黐多几个烟头喺隔离屋咪得」、「帮佢加够30支烟同50口钉😂」。

网民拆解烟头＋钉密码

有人则实牙实齿地指明这是踩线，称「摆得咁整齐可能会有啲目的，似记号，你试下唔好咁定时出入」；有人更加尝试细意拆解烟头、钉、纸皮石格数当中潜藏的可疑密码——

•钉代表一人，好少用呢啲钉，除非你附近有木板工程；

•钉系老人、烟系后生、格数系出现时间；

•一支烟，一支钉，代表贼人发现你有一个老人家，一个后生男喺屋企，打横代表成日有人！我估㗎咋。

网民：纯属巧合

不过，也有网民从「巧合」的角度去解释，有装修师傅提出：「食完烟唔小心跌咗烟头同枝针其实都好合理」。

有好眼力的网民进一步解释：「呢只系拉钉条芯，通常装冷气换铝窗门都用，可能有条Ｘ街喺你隔离左右做小工程，喺走廊食烟兼打钉🤔」，建议楼主「可以问问楼下管理处今日有无你住家方向换冷气或窗，因为做记号通常拣唔显眼地方mark（标记）」。

楼主对此回应：「多谢师兄小知识 ，我几相信呢个讲法😭但系都系好惊」、「系，不过发现个下真系惊到厕所唔敢去」。

资料来源：mck_l1＠Threads

相关阅读：

黑超义工北区公屋家访 壮汉关心有咩人生目标？ 户主吓坏：系诈骗定踩线 网民疑眼镜藏一蛊惑招

将军澳厚德邨再现神秘符号 街坊忧踩线 网民唔惊老爆竟惊老笠？

港人广州酒店疑被踩线男死跟 起戒心不入房疑匪突「咁做」 事主震惊：我觉得有啲危险