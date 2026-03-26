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港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:30 2026-03-26 HKT
发布时间：16:30 2026-03-26 HKT

有网民近日在社交平台发文指拾获一部iPhone，本著好心想物归原主，却惨被机主当成小偷，更被用贱招骗去车费，事件引发网民热议，大叹世风日下，「好人难做」。

港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做↓↓↓↓

楼主在帖文中表示，当日在收工后拾获一部iPhone，他担心机主焦急，不但没有据为己有，反而贴心地「惊佢冇电帮佢叉住电」，等待失主来电。

还机之路惊心动魄

未几，电话铃声响起，但迎来的并非感谢，而是一句无情的指控。楼主在帖文中愤怒地写道：「结果个机主真系打嚟，劈头第一句就话我偷佢电话！」

楼主当下怒火中烧，立即澄清手机是对方「自己柒Ｘ朦朦漏咗喺架巴士度」，也许是自知理亏，对方的态度180度大转变，「画风一转，机主......同我讲唔好意思」，并表示愿意「薄酬」，希望楼主能归还手机。

楼主一心只想做个好人，直言不需要任何酬金，并提议对方到警署领取，但机主声称去警署「麻烦」，转而请求楼主帮忙叫车直送到其公司。楼主心软答应，不料这才是恶梦的开始。

失主要求楼主先垫付车资

在叫车时，机主又以「担心返紧工个前台同事唔肯帮佢俾咗车钱先」为由，要求楼主先垫付车资，楼主虽然觉得奇怪，但仍选择相信对方，并设定了「货到付款」。不过却换来令人心寒的结局，楼主嬲爆忆述：「条死八婆竟然同个司机讲话系寄件方俾钱，即系佢唔肯俾钱之余，拎完电话就走咗！」结果，司机致电楼主追讨车费，疲惫不堪的楼主为免再生枝节，唯有哑忍支付，「几十蚊我当请乞儿食饭...」。

楼主在帖文最后忍无可忍地怒吼：「死八婆，屈我之余仲要占我小便宜，我鬼唔望你间公司执笠！等天收啦你！」

将心比己却换来一场骗局

事后，楼主再次发文，解释自己为何在被辱骂后仍然选择帮忙，他坦言是出于「将心比己」，「我希望有一日如果我咁唔小心跌咗电话，我打过去有人听...佢愿意帮我call车送返部电话俾我，我会好感恩」。

可惜，这次的善心却被无情践踏，他慨叹：「证明人要求你做嘢嘅时候，乜Ｘ都讲得出。」

网民：就系呢啲Ｘ街搅到好人越嚟越少

楼主的经历迅速在网络发酵，大部分网民对楼主的遭遇表示同情，并怒斥机主的行为「贱格」。

不少网民认为楼主「做多咗」，直言「由佢话你偷电话果刻就要拎去警局」，有网民尖酸地开玩笑表示，如果换作是自己，可能会直接将电话「掉落垃圾桶」或「掉落咸水海」，不过有网民非常无奈指出：「就系呢啲Ｘ街搅到好人越嚟越少」。

网民亦纷纷称赞楼主的善良，鼓励他「唔好因为呢啲贱人改变自己，好人一生平安」，其中一位自称「术数师傅」的网民更从玄学角度安慰楼主，称他「拾金不昧，见财不起贪念，此乃心正之表」，虽然损失了几十元，但「积落嘅系无形福报，边个赚边个蚀，时间会话你知」。

来源：threads_user852＠Threads

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