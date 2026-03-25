身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮

香港地住屋问题令不少人头痛，有住私楼的港妈在社交平台透露，想为快即18岁的儿子舖路，申请屋屋，并同时「排定」公屋，她形容是「两手准备」，但事件迅即引发了网民的激烈围攻，被指「贪得无厌」。

身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」↓↓↓↓

有港妈在「公屋讨论区-香港facebook群组」帖文中表示，自己与丈夫20年前曾买卖过居屋，现时拥有一间用丈夫名字持有的私楼自住，眼见儿子快将18岁，她已急不及待为儿子的将来铺路，思考如何「赢在起跑线」，成功上车。

港妈求助网民想「两手准备」惹议

她在帖文中问道：「想请教一下...儿子快18岁，想抽居屋，应该以儿子一人名抽，或是可以加我的名字作为二人家庭？」她坦言，此举是「因为希望买面积较大的来成家」，更令人惊讶的是，她还提出了「两手准备」的方案：「排定公屋可以吗？」

楼主的原帖文，希望为儿子「成家」而绸缪，并打算「两手准备」申请公屋，但帖文一出迅即激起大批网民非议，大量网民涌入留言，纷纷炮轰楼主「贪心」，有网民直接开骂：「咪咁贪心啦」，有网民更质疑：「又想呃多层公屋？」

楼主自揭「惊人财力」：每年交税6位数

面对网民质疑其家庭明明有能力，为何仍要与基层争夺资源时，楼主为了证明自己「有资格」为儿子打算，更在留言中不经意地透露了其雄厚的家庭财力，她提到家庭的税务贡献，反驳那些指责她贪婪的网民：「如果系我哋年青嘅时候努力工作买到私楼，每年缴交六位数字的税，而我个仔就唔应该买居屋...」

在讨论儿子的还款能力时，她更扬言已为未来做好万全准备：「我在生，我可以帮手供，我死咗，有八百万人寿保险可以即刻赎楼。」

网民怒斥：有能力买居屋排咩公屋？

楼主驳斥网民时，间接自揭财力再令事件火上加油，不少网民指出，楼主夫妇既然20年前已买过居屋，就等于已享用过一次政府的房屋福利，现希望用儿子的名字再抽是不道德。

不少网民又批评楼主希望「排定公屋」以取得绿表资格来增加抽居屋的机会，这种操作被网民认为是滥用公屋资源的行为，有网民怒斥：「有能力买居屋，排咩公屋！」

楼主反驳自称「合情合理合法」

面对排山倒海的负评，楼主亦不甘示弱，多次留言反击，她认为儿子作为香港人，「只要资产合资格，就系名正言顺嘅申请，点解你用个『呃』字？」她强调，父母有私楼，不代表子女不能靠自己抽居屋，这是「合情合理合法」的。

她更表示：「喺法律角度，我同个仔系两个独立个体嚟，资产审查唔会包括父母资产在内。」她并理直气壮地反问：「如果系我哋年青嘅时候努力工作买到私楼，每年缴交六位数字的税，而我个仔就唔应该买居屋，要留返啲资源俾𠮶啲躺平的人，反而这样是不公平的。」

网民神回复：唯一出路是...

不过楼主的反驳理据未能平息风波，只是不断火上加油，有网民嘲讽道：「既然你都觉得系独立个体，咁仲讲唛加埋你名。」

在众多留言中，不少网民「献计」，笑称楼主唯一的出路就是「离婚」，这一获不少网民附和的神回复称：「其实有方法，不过首要系离婚先，公屋定居屋，等你离咗婚先再决定吧...」有网民更抵死地提醒：「好多时假离婚变真离婚，老公会带个小三返来住你间屋瞓你张床。」

来源：公屋讨论区-香港facebook群组＠facebook