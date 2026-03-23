「防御性迟走」成放工潜规则？ 打工仔教路避开尴尬5分钟 网民强烈共鸣：我都系咁｜Juicy叮

「防御性迟走」成放工潜规则？有打工仔教路扮执袋磨烂席，避开下班时的尴尬5分钟。不少网民对此有强烈共鸣，举手高呼：我都系咁。

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「防御性迟走」成放工潜规则？ 打工仔教路避开尴尬5分钟 网民强烈共鸣：我都系咁逐张睇↓↓↓↓

楼主：避开一齐搭䢂同行去地铁站

楼主前天（21日）在社交平台Threads发帖，留言指「有冇人试过收工𠮶阵，见到个唔太熟嘅同事准备走，就会特登喺个位度磨多5分钟，扮慢慢执袋，纯粹为咗避开一齐搭䢂同行去地铁站𠮶段老尴路程」。

楼主续称「明明好想快啲返屋企，但为咗保住收工𠮶刻嘅宁静宁愿迟少少，呢种防御性迟走，到底系咪得我一个会咁？」。

网民分享职场「避世」策略

帖文引出大量打工仔网民讲出真心话，纷自爆也有类似的「防御性迟走」策略，并热烈分享感受——

有强烈共鸣的网民毫不犹豫地表示：「我日日放工都系咁😂」、「成日都会🤣 但有时都忍唔住照走」、「等lift（升降机）𠮶下想部lift快Ｘ啲到，唔想跟唔太熟同事同lift放工」。有网民更把这现象延伸到校园生活，透露「我谂唔止返工，返学都系咁，惊见到唔熟嘅人又唔知讲咩好😂😂😂」。

除了「磨多5分钟」外，网民还有其他「避世」策略，如「食饭外出，我都会俾佢哋行先，或者退后，尽量唔好一齐行，俾自己多啲空间及自由」。

另有人称「我会扮约咗人行第边」、「为咗唔同一㗎䢂，一够钟我就暴风式冲走」、「咁啱一齐起身走嘅话，会去个厕所先😬」、「You are not alone（你不是孤独的）我同佢哋搭同一部lift都唔想，宁愿兜几分钟路去地铁站，都唔想同佢哋行同一条路。唔知自己点解会变成咁，明明以前我系𠮶种，收工会同同事去食云吞面嘅人⋯」。

这种独处需求，甚至超越了相熟界限：「我系咁，就算熟有时都会咁，因为放咗工其实好攰….」、「我都系，平日返工同啲同事好好倾，但系就系唔想搭车嘅时候夹硬讲嘢，我想me time（个人专属时间）听下收音机。」、「我都系，除非极度friend（友好），否则都想前后脚走」。

有人甚至不惜长途跋涉：「试过走𠮶阵同同事同路，一路行去鲗鱼涌地铁站，我中间问佢去边，发现差唔多大半程同路，即刻Ｘup（乱讲）话自己去观塘再落多层行大段路先再回头😂 心谂好彩醒目问清楚」。

直率网民：讲句「行先啦」就可以

然而，并非所有打工仔都会选择「防御性迟走」，有人直率地表明：「冇任何一个同事可以阻到我收工。一句话：行先啦，就可以」。

有人则认为尴尬感或许是多余的：「都唔明有咩尴，大家都知大家都唔想同大家讲嘢，正正常常一齐入lift，安安静静出lift say（讲）个bye（拜拜）咪完」。

有网民提出更直接的解决方案：「出䢂行快两步，拧转面同对方讲拜拜就可以解决啦」、「塞住只耳仔见到点吓头就算唔使讲嘢」、「其实唔使㗎，照走，入到lift戴耳机，落到耧下『赶时间行先 bye』」。

也有人提倡主动出击，以礼貌的方式终止同行：「我地要学习升级，一出䢂就话『我行先啦，byebye』😎可能对方都唔想一齐行㗎吗」，「我唔会。我会出咗䢂，礼貌地同佢讲声拜拜，然后话我行先。」、「我而家会一齐走，但䢂到地下𠮶时我会主动讲：我走先啦bye bye ！」

另有网民幽默地指出，这种「防御性迟走」可能会导致「然后𠮶个唔太熟同事见到你好似执袋准备走又特登系度慢慢磨」。

资料来源：winnieau.notes123＠Threads

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