饱受楼上噪音滋扰 失眠户手写约见信恳求改善 过来人传授100%成功解决绝招｜Juicy叮

有饱受楼上拉櫈声和嘭嘭声噪音滋扰长达半年的失眠户，近日给邻居手写一封一字一泪的约见信，信中言词真摰，教科书式地晓以大义，恳求楼上邻居合作改善。

不少网民也趁机诉苦，指邻居的剁肉饼声震天，不时扰人清梦。见到不少人也惨受邻居发出的噪音煎熬，有过来人好心分享经验证的100%成功解决绝招「救世」。详情见下图及下文：

饱受楼上噪音滋扰 失眠户手写约见信恳求改善 过来人传授100%成功解决绝招逐张睇↓↓↓↓

过来人传授100%成功解决绝招

楼主早前在社交平台facebook群组「楼上噪音苦主大联盟（香港）」上载相片发帖，留言指「今天是星期日......点解我要日日陪你5点起身返工呢？」。

楼主续指「叫看更讲又讲过几次，信我又写过，今日我会俾封信看看更约你，你哋系残疾人士，我都好同情，但系你真系影响紧别人生活，我已经包容了半年，希望你能积返啲福......祝你们一家平安健康...谢谢你」。

手写信全文如下：



「早晨。

今早5时05分及后偶尔有几下拉櫈声及BoomBoom（嘭嘭）声，我瞓返又醒，其实真的好影响生活。我搬来住了6个月一直困扰，唔通又要搬。唉，希望和你们寻求解决方法，互相合作，希望今天能和你们碰面倾谈一下，谢谢！。

你楼下单位

草于零晨5:20分

15.3.2026」

楼主：每朝5至9时高峰期

楼主在回应栏补充「佢每朝系5至9点系高峰期发出好多拉櫈同埋boomboom（嘭嘭）声，啱啱叫咗看更上去同佢讲，佢话唔会再搞任何嘢，跟住闹走个看更，而家突然又嘭嘭声」。

网民的回应由同情到无奈。有同情楼主的人感同身受，直言「噪音真系令人好痛苦」。

网民：点解唔包櫈脚

针对拉櫈发出的噪音，有网民好奇反问「点解唔包櫈脚呢？」。然而，楼主回应：「我已经叫佢哋包咗凳脚但仍然发出声音」。

有人和应「我楼上个家庭，管理处送埋包脚贴俾佢都系唔贴，话呢啲系佢自由WO（㖞），仲叫我哋再有投诉就报警WO....」。

网民：剁肉饼户持续1年以上

有人分享同类苦况，指「楼上每朝头5:00／6:00就喺厅发出疑似🔪肉饼（声），醒咗完全瞓唔返，同你情况一样😩持续1年以上。偶尔有几天无这个声音发出，估计大概就是他当天不想食肉饼。叫得管理处人员上嚟已🔪完，投诉无门😭😭😤」。

另一网民也受剁肉饼户影响，留言「我同你情况一模一样，自从农历新年假期开始，每朝6点半一路嘈到7点几，直至今日为止都无停过，依家每朝醒咗都好难瞓返」。

过来人100%成功经验

见到不少苦主惨受邻居发出的噪音煎熬，有网民特地分享了其过来人经验证的100%成功经验，指「直接同佢讲家中有人要去精神科覆诊，之后无嘈过」。

资料来源：UnforgettableGoose3377＠facebook楼上噪音苦主大联盟（香港）

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